فارقت الطفلة جنى ، الحياة عقب ساعات من العثور عليها بجوار جثمان شقيقها سيف البالغ من العمر 11 عامًا، داخل مدخل أحد العقارات بشارع اللبيني في فيصل.

بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني

وقال والد الطفلين: "تم العثور على أحدهما "سيف" مفارقا الحياة، وشقيقته "جنى" في حالة إعياء، بمدخل عقار في الهرم، وذكر أن زوجته وأبناءه أبلغ عن تغيبهم بمنطقة الهرم، منذ ما يقرب من 20 يوما، بعد خروجهم من مسكن الأسرة واختفاءهم".

وأضاف أن زوجته انقطع الاتصال بها، عقب تركها المنزل بصحبة 3 من أبناءه، وأنه لا يعلم مكان تغيبها.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات العثور على جثة الطفل، وشقيقته المصابة، بمنطقة الهرم.

شهدت منطقة اللبيني بالهرم جريمة بشعة حيث فوجئ أهالي المنطقة بقيام مجهولون داخل توك توك بإلقاء جسدي طفلين "ولد وفتاة" في مدخل عقار وفروا هاربين.

تفاصيل البلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة بعد ورود إشارة من قسم شرطة الهرم بإلقاء جسدي طفل وطفلة من توك توك في مدخل عقار أمام مدرسة بمنطقة الـ16 عمارة بآخر شارع فيصل منطقة اللبيني، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها.

أسفر الفحص عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ١١ عاما وبجواره شقيقته تبلغ من العمر ١٣ عاما مصابة بعدة إصابات وفي حالة إعياء شديدة فأسرعت سيارة الإسعاف بنقلها إلى مستشفى الهرم ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من خلال جمع أقوال شهود العيان وكاميرات المراقبة تبين أن أشخاص مجهولون ألقوا الطفلين في مدخل عقار وفروا هاربين ورصدته كاميرات المراقبة لحظة التخلص من الشقيقين والهرب.

وأضاف شهود العيان أن الطفل كان فارق الحياة واخته تتشبث بجسده ومجردة من بنطالها ولم تنطق سوى كلمتين حيث أخبرت الأهالي باسم عائلتها بمنطقة منشأة البكاري وغابت عن الوعي لتصل قوات الشرطة ويتم نقلها المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلين وذكروا انهم يدعون سيف "القتيل" وشقيقته جنى "المصابة" من بيت أبو المكارم بمنطقة منشأة البكاري ولديهم شقيق ثالث صغير يدعى مصطفى مازال مفقودا، وذكرت بعض المنشورات أن والدة الأطفال تشاجرت مع زوجها واصطحبت أطفالها واختفت من منزل الزوجية منذ 20 يوما قبل أن يلقي التوك توك المجهول الطفلين صباح أمس السبت في مدخل عقار ولم تظهر الأم والطفل الثالث.

فيما قال بعض الأهالي أن الطفلة تعرضت للاغتصاب وأن شقيقها قتله المتهمون اثناء دفاعه عنها بدليل تجريدها من ملابسها في النصف السفلي من جسدها.

شكلت مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة ومناقشة أسرتي الأب والأم لبيان مدى تورط أي منهم في قتل الطفل وإصابة شقيقته.