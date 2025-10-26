منطقة قناة السويس الاقتصادية: توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن افتتاح المنطقة اللوجستية لموانئ دبي اليوم، تكمن أهميتها في ربطها بالميناء وجذبها لبعض الموزعين والمصنعين في هذه المنطقة لإعادة توزيعها للدول المجاورة.



وأضاف وليد جمال الدين، خلال كلمته في افتتاح رئيس مجلس الوزراء منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانئ دبي العالمية، أن أنه تم توطين صناعات مثل مواسير الزهر، صناعات الغزل والنسيج، صناعات الألواح الشمسية.

وكشف وليد جمال الدين، عن عدد فرص العمل الجديدة من هذه المشروعات، منوها أنه تم خلق أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لتحويل المنطقة الاقتصادية لمنطقة جذب مستثمرين، وضعنا المنطقة على الخريطة العالمية للاستثمار، في ناس أول ما بتفكر بتيجي المنطقة الاقتصادية في مصر.