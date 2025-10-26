رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج المواسير الصلب والأثاث المعدني باستثمارات 4,5 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "تشينج شان للصناعة" الواقع ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر للاستثمار.

وخلال افتتاح المصنع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوطين الصناعات المعدنية، التي تمثل ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم الاستثمارات الجادة القادرة على تعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسب التشغيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من / لين تشينج جيا، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول آلية عمل ماكينات التشريح وتشكيل المواسير والتلميع كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على المنتجات النهائية للمصنع.

وقال "جيا" إن المصنع يُعد من المشروعات الصناعية المتخصصة في إنتاج المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها، وتصنيع الأثاث المعدني، إلى جانب تشكيل وتقطيع منتجات الصاج والإستانلس بجميع أنواعه.

وأوضح أن المصنع مُقام على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 4,5 مليون دولار، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 17 ألف طن من المنتجات المعدنية المتنوعة، كما يتيح المصنع 120 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن المصنع ينتج 100 ألف طن سنويًا من مواسير الاستانلس، و4800 طن سنويًا من ألواح الاستانلس، و2400 طن سنويًا من الأثاث المعدني المتنوع.

فيما أشار / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هذا المشروع يُجسد تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويؤكد على الثقة المتزايدة للمستثمرين في بيئة العمل بالهيئة، لافتًا إلى أن البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية التي استثمرت فيها الهيئة بدعم مؤسسات الدولة، كانت ركنًا أساسيًّا في نجاح إنشاء هذه المشروعات المتنوعة داخل الهيئة.