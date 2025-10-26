باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية" بنطاق المطور الصناعي المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تضع تعميق التصنيع المحلي وضمان الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس قدرة القطاع الخاص على ابتكار حلول صناعية صديقة للبيئة تدعم توجهات الدولة في الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يجسد التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات داخل المنطقة الاقتصادية، موضحًا أن الهيئة تعمل على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز التشبيك الصناعي من خلال منصة مخصصة أطلقتها الهيئة بدعم جهات الدولة، وتستهدف ربط الموردين والمصنعين بعضهم ببعض لخلق سلاسل قيمة متكاملة بكل قطاع صناعي ليس داخل الهيئة فحسب، وإنما بجميع أنحاء الجمهورية.

وعقب الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مصنع بريمفيرد من قبل علي فكري، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أوضح أنه تم إنشاء مصنع بريمفيرد على مساحة 10500 متر مربع باستثمارات 7.5 مليون دولار، وعدد عمالة مباشرة 50 عاملًا وسوف يصل هذا العدد إلى 120 عاملًا عند الوصول للطاقة القصوى لإنتاج الشكائر الورقية لتعبئة الأسمنت والجبس ومنتجات أخرى صديقة للبيئة.

وأشار "فكري" إلى أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 140 مليون كيس سنويًا، حيث تُستخدم هذه المنتجات في دعم قطاع الأسمنت ومواد البناء داخل المنطقة الاقتصادية وخارجها، مما يعزز التكامل الصناعي بين المشروعات المختلفة، في إطار دعم الدولة للتوجه نحو التحول الأخضر وتشجيع الصناعات المستدامة.

ولفت إلى أنه تم التشغيل التجريبي للمصنع في مايو 2025، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل بالطاقة القصوى في أكتوبر الجاري. وأضاف أن المصنع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتا إلى أن المصنع يتميز بأنه يستخدم خامات صديقة للبيئة، وينتج شكائر أسمنت بجودة عالية وذات مواصفات خاصة تستخدم في تصدير الأسمنت للحفاظ على خصائصه ضد أية عوامل مؤثرة لفترة تتعدى 3 أشهر.

كما قدم رئيس مجلس إدارة المصنع شرحا حول عملية إنتاج الأكياس الورقية، موضحا أن هذه العملية تتضمن سلسلة من العمليات الهادفة إلى إنتاج أكياس ورقية عالية الجودة تُستخدم في التغليف. وتُصمَّم هذه الأكياس لتحمُّل الوزن والظروف القاسية للمواد المعبأة، وتُصنع من عدة طبقات من ورق الكرافت.

وتابع: تتطلّب عملية إنتاج الأكياس الورقية آلات متخصصة وإجراءات دقيقة لضمان أن تكون الأكياس قوية بما يكفي لتحمّل المواد الثقيلة، ومقاومة الرطوبة والتلف. ومن خلال اتباع عملية تصنيع متعددة المراحل، يمكن إنتاج أكياس عالية الجودة تضمن التعامل الآمن والفعّال مع المواد أثناء التخزين والنقل والبيع.

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد خطوط الإنتاج التي تتضمن تجهيز الورق والطباعة والتفصيل والطي والتشكيل، كما حرص على الاطلاع على المنتج النهائي، مستمعا إلى شرح حول عملية الإنتاج الخاصة بكل خط إنتاج من قِبل رئيس مجلس إدارة المصنع.

وفي أثناء ذلك، أكد علي فكري أنه يتم فحص الجودة؛ من خلال فحص الأكياس للتحقق من جودتها. ويتضمن ذلك التحقق من الحجم والأبعاد، واختبار القوة لضمان قدرة الأكياس على تحمّل وزن الأسمنت دون تمزق أو انكسار، وفحص سلامة الإغلاق للتأكد من أن جميع الحواف واللحامات مغلقة بإحكام ولن تتسبب في أي تسرب أو تلف أثناء الاستخدام.