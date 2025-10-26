قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص

مصطفي عماد
مصطفي عماد
تقى الجيزاوي

أعرب الفنان مصطفي عماد عن سعادته بمشاركته فى احتفالية “وطن سلام” التى أقيمت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العاصمة الإدارية.

وقال مصطفي عماد فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، أنه سعيد وفخور بالمشاركة فى هذه الإحتفالية وكان حلم إني أقدم عرض فني أمام الرئيس وتحقق الأمر ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا”.

احتفالية وطن سلام

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة ليلة فنية استثنائية خلال العرض الافتتاحي لدار الأوبرا، عبر احتفالية "وطن السلام" التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقّع العديد منهم على "مفتاح السلام"، وهو كتاب تذكاري خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصوّر العالمي عبدالله صبري، بالتعاون مع "كاروسيل".

افتُتحت الأمسية بتلاوةٍ عطرةٍ من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها كلمة مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لأمسية مفعمة بالفخر والإبداع والتأمل.
وعاش الحضور تجربةً فنيةً متكاملةً تنوّعت بين العروض المسرحية والسرد السينمائي والموسيقى الحيّة، احتفاءً بإرث مصر الثقافي ورسالتها الإنسانية في ترسيخ قيم السلام.

العروض الفنية فى احتفالية “وطن سلام

بدأت العروض بمشهدٍ مسرحيٍّ مؤثّرٍ جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي في أداءٍ رمزيٍّ لامس وجدان الجمهور، تلاه فيلمٌ قصيرٌ مزج الصورة السينمائية بالرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة "وطن السلام" التي جمعت آمال ماهر وحمزة نمرة في أداءٍ مفعمٍ بالمشاعر والمعاني.

وقدّم “الدحيح” فقرةً خاصة جمعت بين العلم والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميّز، أعقبها عرضٌ مصوّرٌ عن صمود وأصالة شعب سيناء.
كما أشعل النجمان أصالة وأحمد سعد الأجواء بدويتو "باصين على قدّام" كرسالةِ أملٍ وتفاؤلٍ بمستقبلٍ يسوده السلام لمصر والمنطقة.

وشهدت الأمسية فقرةً مسرحيةً مؤثرةً تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها الفنانون هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى عماد، يوسف عمر، وأحمد غزي، تلاها فيلمٌ قصيرٌ حمل رسالةً عن التضامن والنضال الوطني.
كما شهدت الاحتفالية ظهورًا خاصًّا للكينج محمد منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية "فلسطين"، التي دوّت فيها الأصوات بنداءٍ قويٍّ للوحدة والكرامة والسلام.

واختُتمت الاحتفالية بأوبريت "حراس السلام"، الذي جمع نخبةً من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي: آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحةٍ فنيةٍ جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام.

مصطفي عماد احتفالية وطن سلام عبد الفتاح السيسي احتفالية وطن سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد