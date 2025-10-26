أمل سلامة: المرأة المصرية كانت وستظل رمزًا للصمود والعطاء

شاركت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "عظيمات مصر"، في الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية للصداقة بين الشعوب بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بواشنطن، وأكاديمية شيفيلد الدولية للاستشارات، وكلية لندن للعلوم المتخصصة ببريطانيا، تحت عنوان "السلام وحقوق الإنسان ثمر نصر أكتوبر والاجتماع الدولي للذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر"، والتي أقيمت بأحد فنادق الدقي.

وخلال كلمتها، أكدت النائبة أمل سلامة أن نصر أكتوبر سيظل ملهمًا للأجيال، لأنه لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا لإرادة المصريين في استعادة الكرامة الوطنية، وتحقيق السلام القائم على القوة والاحترام المتبادل.

وقالت سلامة إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير على خطى نصر أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وتحدثت النائبة عن دور المرأة المصرية خلال الحروب والأزمات، مؤكدة أنها كانت دائمًا شريكًا في النصر والبناء، وقدمت تضحيات عظيمة سواء في ميادين القتال أو خلف خطوط الجبهة، واليوم تواصل دورها في دعم التنمية وصون الهوية الوطنية.

واختتمت سلامة كلمتها بالتأكيد على أن السلام وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وأن مصر تظل نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الكرامة الإنسانية.