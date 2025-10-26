سامح السادات: سنعمل على النهوض بالمشروعات الصغيرة وجذب الصناعات الأوروبية إلى السوق المصري

فاز النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد النائب سامح السادات في تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً واسعاً لدعم قطاع الصناعة والعمل على النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار السادات، إلى أنه عاد مؤخراً من العاصمة البلجيكية بروكسل بعد مشاركته في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت اليوم بمقر المجلس الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن اللقاءات التي جرت خلال القمة فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن من أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة التركيز على جذب الصناعات الأوروبية إلى السوق المصري، خاصة الصناعات التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، مثل صناعة السيارات والورق وغيرها من القطاعات التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة أزمة الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تكون وجهة جاذبة لهذه الصناعات بفضل الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة.

وأضاف السادات، أن من ضمن الأولويات أيضاً دعم الصناعات التصديرية والتكميلية، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءاً كبيراً من السوق المحلي وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية.

واختتم النائب سامح السادات تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعمل من خلال موقعه كـ وكيل للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على تعزيز الشراكة الصناعية مع الاتحاد الأوروبي، ودعم سياسات الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير بما يخدم الاقتصاد الوطني.