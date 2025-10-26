برلماني: الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر نقلة نوعية لتنمية مستدامة

أشاد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام من قبل وزارة الإسكان، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التخطيط العمراني في مصر، وتعكس بوضوح توجه الدولة الجاد نحو التنمية الخضراء والتحول البيئي المتكامل.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة تراعي البيئة وتضمن جودة حياة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن دمج مفاهيم الاستدامة في سياسات التخطيط والبناء سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وأضاف حسين أن التحول نحو العمران الأخضر لا يقتصر على كونه مشروعا بيئيا، بل هو محور استثماري وتنموي من شأنه جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والبناء الذكي.