برلماني: تطوير قطاع الزراعة والتنمية المستدامة أولويات المرحلة القادمة

أعلن النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، عن عضويته بلجنة الزراعة والري، خلال دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الزراعة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وأساس الأمن الغذائي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع الحيوي بات ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030، التي تولي الزراعة أولوية كبرى ضمن خططها للتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وشدد النائب على أهمية تعزيز التعاون بين اللجنة وجميع مؤسسات الدولة المعنية بقطاع الزراعة، من أجل صياغة تشريعات وسياسات حديثة تواكب التطور العالمي وتدعم المزارعين والمستثمرين الزراعيين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع: سأعمل الفترة المقبلة على إعداد مزيد من الرؤى والدراسات من أجل الاستفادة مع كافة المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية والعمل على حل المشكلات التي تواجه الفلاحين.

وتابع: عضويتي بلجنة الزراعة والري تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره قاطرة التنمية وركيزة الأمن القومي، موجّهًا الشكر للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود لدعم الزراعة والمزارعين وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن.

كما تقدم النائب عادل زيدان، بالتهنئة للدكتور محسن البطران، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار جاء في محلّه تمامًا، سواء تم بالتزكية أو بالانتخاب، نظرًا لما يتمتع به الدكتور البطران من خبرة علمية واسعة ورؤية متقدمة في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية.

وأضاف أن الدكتور محسن البطران يعد واحدا من الكوادر الوطنية المتميزة في قطاع الزراعة، وله إسهامات بارزة في تطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة الإنتاج والتصنيع الزراعي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.