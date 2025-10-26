قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كان يلهو في الشارع.. سقوط طفل في بلاعة بشبرا الخيمة
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسام الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ
حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تلقيه إخطارا من رئيس حزب مستقبل وطن، باختيار الحزب النائب حسام الخولي، رئيسا للهيئة البرلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ 2025.

وكان قد أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وفقًا للإخطار الرسمي الوارد من كل حزب.

حزب حماة الوطن: النائب مصطفى محمود شوقي رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنائب محمود صلاح نائبًا له.


حزب الجبهة الوطنية: النائب محمود مسلم ممثلًا للهيئة البرلمانية.
حزب الوفد: الدكتور عبد السند يمامة رئيسًا، والنائب طارق عبد العزيز نائبًا له.
حزب الإصلاح والتنمية: النائب سامح السادات رئيسًا، والنائبة رانيا عز الدين نائبًا له.
حزب التجمع: النائب السيد عبدالعال ممثلًا، والنائب أحمد شعبان نائبًا له.
حزب المؤتمر: النائب السعيد غنيم ممثلًا للهيئة البرلمانية.


ويأتي هذا الإعلان في إطار استعداد مجلس الشيوخ لانطلاق أعماله في دور الانعقاد الجديد، وسط توقعات بدور فاعل للهيئات البرلمانية في مناقشة القوانين والتشريعات ذات البعد السياسي والمجتمعي.

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

ترشيحاتنا

جانب من الحملة الامنية في مدينة الشروق

حملات أمنية مكثفة بالشروق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون..صور

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة بالأوتوستراد

صورة أرشيفية

إصابة 14 شخصًا في تصادم ميكروباص وتروسيكل على طريق جرجا بسوهاج

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد