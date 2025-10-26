قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
برلمان

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر خطوة محورية نحو تنمية شاملة ومستدامة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

ثمن النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، معتبرا إياها خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي توازن بين البناء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار زيدان في تصريحات خاصة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي متسقة مع التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاعات الزراعية والبيئية والاستثمارية في آن واحد.

وأضاف أن العمران الأخضر يمثل فرصة حقيقية لدمج التنمية العمرانية مع الأنشطة الزراعية المستدامة، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية الصديقة للبيئة، واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه، بما يعزز مفهوم “المدينة الخضراء” التي تعتمد على الموارد المتجددة.

وأكد زيدان أن دعم الدولة لهذا النوع من التخطيط يعكس رؤية متقدمة في إدارة الموارد وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، داعيا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في أسرع وقت ممكن.

مجلس الشيوخ الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر الموارد الطبيعية العمران الأخضر

