برلماني: الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر خطوة محورية نحو تنمية شاملة ومستدامة

ثمن النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، معتبرا إياها خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي توازن بين البناء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار زيدان في تصريحات خاصة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي متسقة مع التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاعات الزراعية والبيئية والاستثمارية في آن واحد.

وأضاف أن العمران الأخضر يمثل فرصة حقيقية لدمج التنمية العمرانية مع الأنشطة الزراعية المستدامة، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية الصديقة للبيئة، واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه، بما يعزز مفهوم “المدينة الخضراء” التي تعتمد على الموارد المتجددة.

وأكد زيدان أن دعم الدولة لهذا النوع من التخطيط يعكس رؤية متقدمة في إدارة الموارد وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، داعيا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في أسرع وقت ممكن.