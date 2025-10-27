برغم سجنه.. محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، بأن محكمة تركية أصدرت أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة "التخابر السياسي"، في تصعيد لحملة قمع تشنها الدولة على المعارضة منذ فترة طويلة، بحسب وكالة "رويترز".

وينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، وقال عبر منصة إكس "مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!... نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات".

ونفى أوغلو أيضا التهمة الأحدث في المحكمة، أمس الأحد، في بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.

وأصدرت محكمة في إسطنبول الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية، بحسب الأناضول.

وقالت الوكالة إن الحكم القضائي الأحدث يتهم إمام أوغلو بالتورط في كسب غير مشروع لجمع الأموال لحملة ترشحه للرئاسة والتخابر للحصول على دعم دولي.

وإمام أوغلو، هو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ مارس على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة، وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.