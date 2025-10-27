قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل
أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
بالصور

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
أحمد إبراهيم

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت جومانا مرتدية فستانًا باللون الزيتي بتصميم واسع يحمل لمسة من الأناقة الراقية، ونسقت معه حزامًا أسود عند الخصر أبرز جمال قوامها.

واختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين وحذاء من اللون الأسود، فاللوك جميعه مثل الفستان والحزام والحذاء من توقيع دار الأزياء العالمية كريستيان ديور.

وتغزل متابعو النجمة جومانا مراد في إطلالتها، حيث كتب أحدهم: "ما شاء الله بتجنني، الفستان واللوك كله حلو"، فيما علّق آخر قائلاً: “بنحبك وبنتابعك ومنتظرين مسلسل خلايا رمادية السنة دي، وإن شاء الله تكسري الدنيا.

جومانا مراد تستعد لتصوير مسلسل “خلايا رمادية” 

وتعيش جومانا مراد في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "خلايا رمادية" الذي تتصدر بطولته، من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج كامل أبو علي، ويتكوّن من 15 حلقة فقط.

كما تشارك في مسرحية "سمن على عسل" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في شهر فبراير المقبل على مسرح عسلان، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت.

يُذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم 44"، الذي تناول قضايا اجتماعية معاصرة تخص النساء بعد سن الأربعين، مسلطًا الضوء على العلاقات الإنسانية والتحديات العاطفية والاجتماعية، ضمن إطار يجمع بين الكوميديا السوداء والدراما الواقعية.

الفنانة جومانا مراد جومانا مراد أعمال جومانا مراد أفلام جومانا مراد مسلسل خلايا رمادية

