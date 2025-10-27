أعمال غنائية عالمية للمكسيكية أندريا باياردو على مسرح الجمهورية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وسفارة المكسيك بالقاهرة حفلا غنائياً بعنوان قلب مكسيكى.. وصوت عالمى " للمغنية أندريا باياردو وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 29 اكتوبر على مسرح الجمهورية.

يأتى الحفل تجسيداً لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التعاون الإبداعى مع مختلف دول العالم ويتضمن مختارات غنائية منها ما لا أملك، السهل، أنا غلط وهو صح، الباكية، السيئ، عروسة لعبة، الحمامة السوداء، الجذور، أجنحة العقرب، روح منطلقة، المسممة، أتمنى لك حظ سعيد وحلوة يا بلدى .

احتفالات أكتوبر فى الأوبرا

من ناحية أخرى برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتحت شعار "وفرحت مصر من بعد النصر" تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحتفالاتها بذكرى إنتصارات أكتوبر، حيث تقيم ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وبالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة أمسية فى السابعة مساء الأربعاء 29 أكتوبر بمعهد الموسيقى العربية تتضمن فقرات فنية متنوعة تجسد مشاعر الفخر والعزة بالوطن ويشارك خلالها كل من كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، فريق بنات وبس بقيادة الكابتن عبد الرحمن أوسكار، فريق كنزنا بقيادة المخرج أحمد جابر.

جدير بالذكر أن أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى الحالى 2025 - 2026 تشهد فعاليات دولية متنوعة لمجموعة من المبدعين والفرق العالمية لتعزيز التبادل الثقافي، وإثراء المشهد الثقافى المحلى .