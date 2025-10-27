قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
فن وثقافة

نهاية مثيرة.. موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأخيرة

أحمد إبراهيم

يترقب الجمهور عرض الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل ابن النادي، المقرر عرضها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر إحدى المنصات الرقمية، وسط اهتمام واسع بمعرفة ختام الأحداث التي تصاعدت خلال الحلقات الماضية.

تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي أجواء مشحونة داخل النادي بعد الخسارة الكبيرة التي أصابت اللاعبين بالإحباط والانقسام، وتشهد نهاية مثيرة، بينما يثير قرار عودة الكابتن عيد لتدريب الفريق حالة من الجدل بسبب أسلوبه الصارم ورفضه أي تهاون.

آية سماحة تعلق على دورها فى مسلسل ابن النادي 

أشارت الفنانة آية سماحة ضاحكة إلي أنها لا تعرف الكثير عن كرة القدم، ولا تُتابع المُباريات، ولكنها أعجبت بفكرة مسلسل “ابن النادي”وطريقة تناول الموضوعات بصورة مُختلفة، مضيفة أنها تؤدي شخصية طبيبة نفسية تُكرس جهودها لتقديم الدعم والعلاج النفسي لفريق كرة قدم.

وقالت آية سماحة أنها تعمل مع أحمد فهمي والمخرج كريم سعد لأول مرة بينما قدمت من قبل عمل مُشترك مع حاتم صلاح، واشارت إلي أنها استمتعت جداً بالأجواء خلال التصوير ونشأت بينهم صداقة جديدة انعكست على العمل.

وتمنت آية سماحة أن يُلاقي المُسلسل نجاحاً وقبولاً من الجمهور خلال عرضه، وقالت أنها سعيدة جداً بتكرار العمل مع شاهد بعد نجاحات كبيرة، وقالت أنها مُنفتحة على تقديم أنماط الدراما بأشكالها المُختلفة وبعدد الحلقات المتنوعة، وقالت أن العمل الجيد يفرض نفسه ويلاقي قبول من المٌشاهدين في أي موسم عرض وهو ما تتمناه في استقبال الجمهور لـ "ابن النادي".

أبطال مسلسل ابن النادي 

ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل ابن النادي 

وينتمي مسلسل ابن النادي، إلى نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي حول الشاب عمر الشعلة «أحمد فهمي»، الذي يرث ناديًا رياضيًا لكنه يرفض تولي منصب المدير، لينخرط في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع أبطال العمل أحمد عبد الحميد وحاتم صلاح، أبرزها فقدانه لدرع الدوري في مشهد لافت ضمن البرومو، إذ يتناول العمل أجواء صراعية خفيفة تجمع بين اللاعبين والإداريين وسط مواقف طريفة، في إطار اجتماعي رياضي يحمل طابعًا ساخرًا.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

موعد صرف معاشات نوفمبر

ياسر فرج

سعر الدولار مقابل الجنيه

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

الأهلي

محمد حمدي

بالصور

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

