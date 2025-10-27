نهاية مثيرة.. موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأخيرة

يترقب الجمهور عرض الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل ابن النادي، المقرر عرضها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر إحدى المنصات الرقمية، وسط اهتمام واسع بمعرفة ختام الأحداث التي تصاعدت خلال الحلقات الماضية.

تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي أجواء مشحونة داخل النادي بعد الخسارة الكبيرة التي أصابت اللاعبين بالإحباط والانقسام، وتشهد نهاية مثيرة، بينما يثير قرار عودة الكابتن عيد لتدريب الفريق حالة من الجدل بسبب أسلوبه الصارم ورفضه أي تهاون.

آية سماحة تعلق على دورها فى مسلسل ابن النادي

أشارت الفنانة آية سماحة ضاحكة إلي أنها لا تعرف الكثير عن كرة القدم، ولا تُتابع المُباريات، ولكنها أعجبت بفكرة مسلسل “ابن النادي”وطريقة تناول الموضوعات بصورة مُختلفة، مضيفة أنها تؤدي شخصية طبيبة نفسية تُكرس جهودها لتقديم الدعم والعلاج النفسي لفريق كرة قدم.

وقالت آية سماحة أنها تعمل مع أحمد فهمي والمخرج كريم سعد لأول مرة بينما قدمت من قبل عمل مُشترك مع حاتم صلاح، واشارت إلي أنها استمتعت جداً بالأجواء خلال التصوير ونشأت بينهم صداقة جديدة انعكست على العمل.

وتمنت آية سماحة أن يُلاقي المُسلسل نجاحاً وقبولاً من الجمهور خلال عرضه، وقالت أنها سعيدة جداً بتكرار العمل مع شاهد بعد نجاحات كبيرة، وقالت أنها مُنفتحة على تقديم أنماط الدراما بأشكالها المُختلفة وبعدد الحلقات المتنوعة، وقالت أن العمل الجيد يفرض نفسه ويلاقي قبول من المٌشاهدين في أي موسم عرض وهو ما تتمناه في استقبال الجمهور لـ "ابن النادي".

أبطال مسلسل ابن النادي

ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل ابن النادي

وينتمي مسلسل ابن النادي، إلى نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي حول الشاب عمر الشعلة «أحمد فهمي»، الذي يرث ناديًا رياضيًا لكنه يرفض تولي منصب المدير، لينخرط في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع أبطال العمل أحمد عبد الحميد وحاتم صلاح، أبرزها فقدانه لدرع الدوري في مشهد لافت ضمن البرومو، إذ يتناول العمل أجواء صراعية خفيفة تجمع بين اللاعبين والإداريين وسط مواقف طريفة، في إطار اجتماعي رياضي يحمل طابعًا ساخرًا.