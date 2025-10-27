محمد عبد الرحمن: ماما وبابا تسببا فى عودة زوجين منفصلين.. خاص

روى الفنان محمد عبد الرحمن توتا موقفا تعرض له بعد عرض فيلم “ماما وبابا” الذى شاركته البطولة فيه الفنانة ياسمين رئيس.

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لـ صدى البلد: تعليقت عديد من التعليقات الإيجابية على هذا العمل ولكن هناك موقفا لا يمكن ان أنساه بسبب هذه العمل حيث تحدثت معي فتاة كانت منفصلة عن زوجها وقالت لى عندما شاهدت الفيلم قررت العودة الى طليقى مجددا وشاهدنا سويا الفيلم مرة أخرى لان العمل يقدم رؤية مختلفة عن علاقة الزوجين ببعضهما البعض وأدوار كل منهما وهو ما اكتشفناه من خلال العمل فى علاقتنا سويا.

فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وشاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.