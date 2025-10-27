محمد حماقي يتصدر التريند بعد عرض مسلسل لينك

حصد المخرج محمد عبد الرحمن حماقي إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بعد عرض حلقات مسلسل "لينك"، الذي يُعرض حاليًا خارج الموسم الرمضاني ويحقق نجاحًا لافتًا.

وأجمع المشاهدون على أن رؤية حماقي الإخراجية كانت أحد أهم عناصر تميز العمل، حيث نجح في المزج بين الواقعية والتشويق، مع تقديم شخصيات نابضة بالحياة في أجواء مليئة بالصدق والدفء الإنساني.

وأكدت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أسلوب إخراج المسلسل يعتمد على التفاصيل الدقيقة، واللقطات المعبرة، والإيقاع السلس ، وقدرة حماقي على قيادة فريق عمل كبير من النجوم باحترافية عالية، وخلق حالة من الانسجام بينهم أمام الكاميرا، مما انعكس في جودة المشاهد وحضورها الإنساني والدرامي القوي.

تفاصيل مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال.