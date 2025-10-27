فرح الزاهد تكشف كواليس جلساتها مع المخرج محمد حماقي بسبب مسلسل "لينك".. خاص

كشفت الفنانة فرح الزاهد ما طالبته من المخرج محمد حماقي فى كواليس مسلسل “لينك” أثناء تحضيرها لشخصية “سعاد” التى تؤديها فى العمل.

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “سعاد” شخصية تعانى من العنف النفسي الزوجي وهو أمر كان يمثل بالنسبة لى صعوبة كبيرة لاظهارة على الشاشة وتحدثت مع المخرج محمد حماقي فى البداية حيث طلبت منه أن يضيف مشاهد توضح العنف الجسدى الذى تتعرض له سعاد ولكنه رفض مؤكدا لى أن سعاد لا تعانى من العنف الجسدى بقدر ما تعانى من العنف النفسى وهو أقوى وأصعب.

وأضافت فرح الزاهد : اعدت التفكير فى الشخصية من الزاوية التى يرغب المخرج فى إيضاحها من خلال الشخصية وبالفعل وجدت ان المرآة التى تعانى من العنف النفسي أصعب بكثير من العنف الجسدى خاصة أن ذلك زوجها نرجسي.

أداء فرح الزاهد

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصر أساسي في نجاح المسلسل،

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.