مصر و أستراليا تحتفلان بـ 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني لدولة أستراليا والذكرى الخامسة والسبعين (75) لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وأستراليا.

وفي بداية كلمته تقدم "فاروق"، بالتهنئة إلى السفير "أكسل وابنهورست"، سفير دولة استراليا بالقاهرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية-الأسترالية تتميز بـ "المتانة والعمق" وتقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن تزامن الاحتفال باليوم الوطني مع مرور 75 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية يعكس "عمق الروابط التاريخية والأواصر المتينة" بين البلدين الصديقين.

ونقل وزير الزراعة تحيات الحكومة والشعب المصري إلى حكومة وشعب أستراليا، موضحا أن أستراليا كانت من أوائل الدول التي افتتحت سفارتها في القاهرة عام 1950، كأول بعثة دبلوماسية لها في منطقة الشرق الأوسط.

وسلط فاروق الضوء على التطورات الإيجابية في التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث كشف عن نمو ملحوظ في التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 650 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وازدهارها، ويؤكد اتساع آفاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

وأشار وزير الزراعة إلى الزيارة "التاريخية" التي قامت بها السيدة سام موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، إلى مصر في أبريل الماضي، والتي التقت خلالها بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتأكيد على المكانة المتميزة التي يحظى بها أبناء الجالية الأسترالية من أصول مصرية، وما يمثلونه من جسور إنسانية وثقافية تعكس عمق الروابط بين الشعبين.

ووجه فاروق الدعوة إلى المستثمرين الأستراليين لتعزيز تواجدهم في مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في عدة قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النظيفة والتعدين، حيث دعا الشركات الأسترالية للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية.

وأكد الوزير أن التعاون في هذا المجال يمثل ركيزة مهمة، مشدداً على أهمية تعميق التعاون من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجالات تربية وتسمين الماشية، وإدارة الموارد المائية التي تمتلك أستراليا فيها خبرات واسعة، وبحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأسترالية.

وأعرب وزير الزراعة عن تطلع مصر إلى مزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويساهم في تعزيز السلام والتنمية والازدهار.

واحتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية المصرية-الأسترالية، شارك وزير الزراعة والسفير الأسترالي في فعالية لزراعة شجرة زيتون، كبادرة رمزية تؤكد عمق أواصر الصداقة والمودة، وتعكس التطلع المشترك لزيادة مجالات التعاون بين الدولتين.