قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر و أستراليا تحتفلان بـ 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شارك  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  نيابة عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني لدولة أستراليا والذكرى الخامسة والسبعين (75) لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وأستراليا.

وفي بداية كلمته تقدم "فاروق"، بالتهنئة إلى  السفير "أكسل وابنهورست"، سفير دولة استراليا بالقاهرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية-الأسترالية تتميز بـ "المتانة والعمق" وتقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.

 وأشار إلى أن تزامن الاحتفال باليوم الوطني مع مرور 75 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية يعكس "عمق الروابط التاريخية والأواصر المتينة" بين البلدين الصديقين.

ونقل وزير الزراعة تحيات الحكومة والشعب المصري إلى حكومة وشعب أستراليا، موضحا أن أستراليا كانت من أوائل الدول التي افتتحت سفارتها في القاهرة عام 1950، كأول بعثة دبلوماسية لها في منطقة الشرق الأوسط.

وسلط فاروق الضوء على التطورات الإيجابية في التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث كشف عن نمو ملحوظ في التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 650 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وازدهارها، ويؤكد اتساع آفاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

وأشار وزير الزراعة إلى الزيارة "التاريخية" التي قامت بها السيدة سام موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، إلى مصر في  أبريل الماضي، والتي التقت خلالها بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتأكيد على المكانة المتميزة التي يحظى بها أبناء الجالية الأسترالية من أصول مصرية، وما يمثلونه من جسور إنسانية وثقافية تعكس عمق الروابط بين الشعبين.

ووجه فاروق الدعوة إلى المستثمرين الأستراليين لتعزيز تواجدهم في مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في عدة قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النظيفة والتعدين، حيث دعا  الشركات الأسترالية للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية.

وأكد الوزير أن التعاون في هذا المجال يمثل ركيزة مهمة، مشدداً على أهمية تعميق التعاون من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مجالات تربية وتسمين الماشية، وإدارة الموارد المائية التي تمتلك أستراليا فيها خبرات واسعة، وبحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأسترالية.

وأعرب وزير الزراعة عن تطلع مصر إلى مزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويساهم في تعزيز السلام والتنمية والازدهار.

واحتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية المصرية-الأسترالية، شارك وزير الزراعة والسفير الأسترالي في فعالية لزراعة شجرة زيتون، كبادرة رمزية تؤكد عمق أواصر الصداقة والمودة، وتعكس التطلع المشترك لزيادة مجالات التعاون بين الدولتين.

الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق مصر أستراليا التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

الطلاق

حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله عليه

في ذكرى ميلاد الراحل سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل

جانب من اللقاء

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والسعة والرفق بالناس في فقه المعاملات

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد