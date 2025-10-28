محافظ أسيوط يستقبل أول رحلة الجوية قادمة من القاهرة

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، الرحلة الجوية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي، والتي سبق الإعلان عن تشغيلها ضمن خطة تعزيز منظومة النقل الجوي الداخلي، وذلك في إطار جهود المحافظة تماشيا مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الاستقبال الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء حاتم طلحة نائب مدير مطار أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية. واطمأن المحافظ على إجراءات الوصول التي جرت بانسيابية تامة، كما رافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني الذي خصصته المحافظة لنقل المسافرين من المطار إلى مدينة أسيوط، موجهًا بتوفير أقصى درجات الراحة وتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين.

تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرحلة المنتظمة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمحافظة وتخدم شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع من المسافرين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية. وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرين إلى أن الرحلة الجوية بين القاهرة وأسيوط توفر الوقت والجهد وتعد وسيلة مريحة وآمنة للسفر الداخلي، كما حرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المحافظ وقيادات المطار. وكان محافظ أسيوط قد وجه في وقت سابق بتقديم عدد من التسهيلات اللوجستية الداعمة للرحلة، شملت تخصيص أتوبيس مكيف مجاني ينطلق من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط في الخامسة مساءً لنقل المسافرين إلى المطار، وتقديم وجبة مجانية على متن الطائرة، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين. جدير بالذكر أن الرحلة الجوية المنتظمة تسير كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، حيث تقلع الطائرة من مطار ألماظة في الثامنة صباحًا وتعود من مطار أسيوط في السابعة مساءً من اليوم نفسه، ويتاح الحجز عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام.

محافظ أسيوط: شاشات عرض بالمراكز والأحياء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير مدير تعليم أسيوط لـ الموجهين: الأنشطة مكملة للعملية التعليمية

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا إننا نعمل على دعم منظومة النقل بما يواكب خطط الدولة للتنمية في صعيد مصر، ونسعى لجعل أسيوط مركزًا جاذبًا للاستثمار والسياحة والخدمات المتكاملة.