قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل أول رحلة الجوية قادمة من القاهرة

محافظ أسيوط يستقبل أول رحلة الجوية قادمةمن القاهرة
محافظ أسيوط يستقبل أول رحلة الجوية قادمةمن القاهرة
إيهاب عمر

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، الرحلة الجوية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي، والتي سبق الإعلان عن تشغيلها ضمن خطة تعزيز منظومة النقل الجوي الداخلي، وذلك في إطار جهود المحافظة تماشيا مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر. 

رافق المحافظ خلال الاستقبال الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء حاتم طلحة نائب مدير مطار أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية. واطمأن المحافظ على إجراءات الوصول التي جرت بانسيابية تامة، كما رافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني الذي خصصته المحافظة لنقل المسافرين من المطار إلى مدينة أسيوط، موجهًا بتوفير أقصى درجات الراحة وتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين. 

تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرحلة المنتظمة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمحافظة وتخدم شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

 وأشار المحافظ إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع من المسافرين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية. وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرين إلى أن الرحلة الجوية بين القاهرة وأسيوط توفر الوقت والجهد وتعد وسيلة مريحة وآمنة للسفر الداخلي، كما حرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المحافظ وقيادات المطار. وكان محافظ أسيوط قد وجه في وقت سابق بتقديم عدد من التسهيلات اللوجستية الداعمة للرحلة، شملت تخصيص أتوبيس مكيف مجاني ينطلق من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط في الخامسة مساءً لنقل المسافرين إلى المطار، وتقديم وجبة مجانية على متن الطائرة، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين. جدير بالذكر أن الرحلة الجوية المنتظمة تسير كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، حيث تقلع الطائرة من مطار ألماظة في الثامنة صباحًا وتعود من مطار أسيوط في السابعة مساءً من اليوم نفسه، ويتاح الحجز عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام. 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا إننا نعمل على دعم منظومة النقل بما يواكب خطط الدولة للتنمية في صعيد مصر، ونسعى لجعل أسيوط مركزًا جاذبًا للاستثمار والسياحة والخدمات المتكاملة.

أسيوط الرحلة الجوية مطار ألماظة مطار أسيوط الدولي النقل الجوي الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

أرشيفية

تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أرشيفية

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد