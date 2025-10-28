حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقالت الحركة على لسان قاسم ؛ نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية.

وشدد على أن حماس تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين وعملية التنقيب تجري حاليا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

وبيّن أن الاحتلال لا يروق له أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فيلجأ إلى وضع العراقيل، مشيرا إلى أن خرق الاحتلال للاتفاق يرجع لاعتبارات حزبية ضيقة عند نتنياهو تتعلق بتماسك ائتلافه الحكومي.

وقال كذلك : حكومة نتنياهو تتوعد شعبنا في قطاع غزة وتريد تنفيذ مخططها بتدمير القطاع وتهجير أهله.

وأضاف قاسم : ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.

وختم قائلا : هناك صعوبات كبيرة أمام البحث عن الجثامين يتسبب فيها الاحتلال وحماس تحاول تجاوز تلك الصعوبات.