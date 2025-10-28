الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إنه سيتشاور مع المؤسسة الحربية بشأن رد إسرائيل على حماس فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن سلمت الحركة يوم الاثنين رفات رهينة قالت إسرائيل إنه تم استرداده قبل عامين.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل سترد بعد أن سلمت حماس رفاتًا بشرية لا تخص الرهائن الإسرائيليين المفقودين، وهو ما تعتبره إسرائيل وتزعم أنه انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة.

ذكرت حماس إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وتبذل قصارى جهدها لتحديد مكان رفات الرهائن، لكن نقص المعدات اللازمة للتعرف على الجثث يعقيها.

وقال نتنياهو إن الرفات البشرية التي سلمتها حماس تخص رهينة كانت القوات الإسرائيلية قد استعادت جثته في وقت سابق من الحرب، وليست واحدة من الرهائن الثلاثة عشر الذين لم يتم استردادهم بعد.

وقال إنه سيعقد اجتماعًا مع قادة دفاعه في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن "الخطوات التالية لإسرائيل" ردًا على ذلك.