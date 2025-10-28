ارتكبتها الدعم السريع.. الاتحاد الأفريقي يدين الفظائع و"جرائم الحرب" في الفاشر

أدان رئيس الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء "الفظائع" و"جرائم الحرب" المبلغ عنها في مدينة الفاشر بالسودان، التي قامت بها قوات الدعم السريع، داعيًا إلى وقف فوري للقتال.

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن "قلقه العميق إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها" في الفاشر، وفقًا لبيان صدر عنه على منصة إكس، أدان فيه "جرائم الحرب وعمليات القتل العرقي التي تستهدف المدنيين".

كما دعا إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين".

وأكد يوسف أنه "لا حل عسكري" للأزمة، وحث جميع الأطراف على الحوار "للالتزام بعملية سياسية سلمية وشاملة".

وأقرّ الجيش السوداني امس الاثنين بانسحابه من الفاشر، في الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة تحذيراتٍ شديدة بشأن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وقد يُمثّل الاستيلاء على المدينة الواقعة في غرب دارفور نقطة تحوّلٍ مهمة في حرب السودان، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشرّدت ما يقرب من 12 مليونًا.