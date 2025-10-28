لافروف: نأمل أن يظل ترامب ملتزما بالسعي لتحقيق السلام في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقال إنه يأمل أن يظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمًا بالسعي لتحقيق السلام في أوكرانيا.

ذكر وزير الخارجية الروسي أن توسع حلف الناتو لم يتوقف لحظة رغم كل الالتزامات والغرب لا يخفي استعداداته لحرب أوروبية كبرى.

أردف لافروف بقوله :ولهذا " نأمل أن يظل ترمب ملتزما بتسوية الصراع في أوكرانيا استنادا لقمة ألاسكا، فلا نية لدينا لمهاجمة أي دولة من دول الناتو ومستعدون لترسيخ ذلك عبر ضمانات أمنية".

يأتي ذلك فيما حذر مسئول روسي آخر من عمليات ضد بلاده، حيث قال سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الاستخبارات الأجنبية تحاول القيام بأعمال تخريبية في منشآت روسية حساسة.