مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

لافروف: نأمل أن يظل ترامب ملتزما بالسعي لتحقيق السلام في أوكرانيا

محمد على

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقال إنه يأمل أن يظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمًا بالسعي لتحقيق السلام في أوكرانيا.

ذكر وزير الخارجية الروسي أن توسع حلف الناتو لم يتوقف لحظة رغم كل الالتزامات والغرب لا يخفي استعداداته لحرب أوروبية كبرى.

أردف لافروف بقوله :ولهذا " نأمل أن يظل ترمب ملتزما بتسوية الصراع في أوكرانيا استنادا لقمة ألاسكا، فلا نية لدينا لمهاجمة أي دولة من دول الناتو ومستعدون لترسيخ ذلك عبر ضمانات أمنية".

يأتي ذلك فيما حذر مسئول روسي آخر من عمليات ضد بلاده، حيث قال  سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الاستخبارات الأجنبية تحاول القيام بأعمال تخريبية في منشآت روسية حساسة.

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

لوحات بتاريخ مصر وشاشات عرض.. كيف استعدت المحافظات لافتتاح المتحف المصرى الكبير؟

معبدا أبوسمبل ..شيدهما رمسيس الثاني لنفسه ولمحبوبته نفرتارى..وتعامد الشمس على وجه الملك أسطورة تتجدد سنويا

حرب المسيرات تشعل المواجهة بين موسكو وكييف.. تصعيد غير محسوب يفتح باب الرسائل النووية والضغط الأوروبي على روسيا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

