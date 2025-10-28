قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟

الحضارة المصرية تبهر العالم
الحضارة المصرية تبهر العالم
القسم الخارجي

مع اقتراب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في القاهرة، تعود من جديد الحكاية القديمة التي تربط بين فرنسا وحضارة مصر القديمة، تلك الحكاية التي تمتد جذورها إلى أكثر من قرنين من الزمان، حين حمل نابليون بونابرت حملته الشهيرة إلى مصر، ورافقه فيها علماء وباحثون وضعوا الأسس الأولى لـ "علم المصريات" .

وخصص برنامج فرانس إن فوكس على قناة "فرانس 24" حلقة خاصة بعنوان "لماذا يفتن المصري القديم الفرنسيين؟"، تناولت الشغف الفرنسي المستمر بكل ما يتعلق بأسرار الفراعنة، من الأهرامات والنقوش الهيروغليفية إلى المقابر والمعابد الخالدة على ضفاف النيل.

وتقول الحلقة إن جاذبية الحضارة المصرية لا تقتصر على الباحثين والمتخصصين، بل تمتد لتشمل عامة الجمهور الفرنسي، صغاراً وكباراً، ممن يحرصون على زيارة المعارض التي تستضيف قطعاً أثرية من مصر القديمة. ويصف معدو البرنامج هذا الإقبال الجماهيري بأنه “استثنائي”، إذ غالباً ما تتحول المعارض إلى ظاهرة ثقافية جماهيرية، مثلما حدث في معرض “توت عنخ آمون” في باريس عام 2019، الذي حطم الأرقام القياسية في عدد الزوار.

ويرى مؤرخون فرنسيون تحدثوا في التقرير أن هذا الشغف المتجدد يعود إلى مزيج من الدهشة والإعجاب والغموض الذي يحيط بمصر القديمة، فهي في نظرهم “مهد الخلود” و“أرض الأسرار التي لم تكتشف بعد”. كما أن الرمزية الغنية في الفنون والعمارة المصرية القديمة – من أبو الهول إلى المعابد الغارقة – تمثل مصدر إلهام دائم للفنانين والكتاب الفرنسيين.

كما أشار التقرير إلى أن العلاقات الثقافية بين القاهرة وباريس ما زالت متينة في هذا المجال، إذ يشارك علماء فرنسيون في بعثات أثرية عدة داخل مصر، ويعملون إلى جانب نظرائهم المصريين في مواقع التنقيب والترميم، بما يعزز جسور التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

ويختتم البرنامج بالإشارة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل محطة جديدة في علاقة فرنسا بمصر القديمة، حيث ينتظر أن يستقطب المتحف اهتماماً واسعاً من الزوار الفرنسيين، سواء من محبي التاريخ أو من الباحثين عن تجربة حضارية فريدة تجمع بين عبقرية الماضي وروعة الحاضر.

المصري القديم المتحف المصري الكبير مصر فرنسا مصر وفرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

ندوة مدرسية بدمياط

أوقاف دمياط تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

جانب من نشاط الواعظات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. واعظات الأوقاف يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد