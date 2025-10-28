أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحلم بالتدخل العسكري في أوكرانيا دون التخلي عن آماله في دخول التاريخ كقائد عسكري.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في تقرير لها بحسب روسيا اليوم : تستعد هيئة الأركان العامة الفرنسية لإرسال قوة عسكرية قوامها 2000 جندي من الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.

وأضافت الاستخبارات الخارجية الروسية: قوات الاختراق التابعة للفيلق الأجنبي الفرنسي متمركزة في مناطق الحدود البولندية، ومن المخطط نقلها إلى المناطق الوسطى في أوكرانيا.

وتابعت الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعمل بسرعة على إنشاء مئات الأسرة الإضافية في المستشفيات لاستقبال الجرحى.

واوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه إذا تم تسريب المعلومات، فستزعم فرنسا أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من المدربين الذين وصلوا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية.