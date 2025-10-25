زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يهاجم ماكرون بسبب دعمه العسكري لأوكرانيا

انتقد رئيس حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة بعد إعلان الأخير عزمه على تزويد أوكرانيا بصواريخ "أستر" إضافية وطائرات مقاتلة من طراز "ميراج"، و ذلك خلال اجتماع "ائتلاف الراغبين" الذي عقد أمس الجمعة.

ويعد فيليبو أحد أبرز السياسيين الفرنسيين المعارضين لدعم كييف عسكريا، إذ يرى أن تورط فرنسا في النزاع الأوكراني يهدد أمنها القومي ويستنزف مواردها.



و كتب فيليبو في منشور على منصة "إكس" أوقفوا هذه الفضيحة الفظيعة! إنها تؤجج الحرب وتدمر قواتنا المسلحة وفرنسا! لا قطعة سلاح واحدة، ولا يورو واحدا، وبالطبع لا جندي واحدا لأوكرانيا!"



ويأتي تصريحه في وقت تسعى فيه باريس إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلفائها الأوروبيين وتأكيد التزامها بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية بشأن كلفة الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الفرنسي.