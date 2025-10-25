الهند والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال صناعة الطائرات

أعلن السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا، اليوم /السبت/ أنه اجتمع مع "جيم تايكليت " الرئيس التنفيذى لشركة " لوكهيد مارتن " الأمريكية العملاقة في مجال صناعات الفضاء والطيران لبحث التعاون الصناعي بين نيودلهي و واشنطن في هذا المجال .

ونقلت وكالة الأنباء الهندية (إيه إن أي نيوز) عن السفير الهندي قوله في معرض تدوينة نشرها على منصة (إكس)فيما يتعلق بهذا الشأن إنه تم خلال هذا الاجتماع إجراء مباحثات مثمرة للغاية بشأن التعاون الصناعي الهندي الأمريكي.

ومن جانبها ، نشرت شركة لوكهيد مارتن بيانا على موقعها الرسمي ذكرت فيه أنها تتعاون مع الهند منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت فرعا لها في نيودلهي عام 2008 وأنها تدعم مبادرات الحكومة الهندية الداعية إلى تشجيع المستثمرين على الصناعة في الهند.

ولفت البيان إلى أن بعض الشراكات البارزة بين الهند وشركة لوكهيد تتضمن تشغيل طائرات من طراز سي -130 جي سوبر هيركوليز، منوها إلى أن السلاح الجوي الهندي يقوم بتشغيل أسطولا يضم 12 طائرة من هذا الطراز، وأن هذا الأسطول يمثل أول تعاقد عسكري كبير بين الولايات المتحدة والهند خلال أكثر من 40 عاما .

وأشارت شركة لوكهيد مارتن في بيانها إلى أنها تحظى بشهرة عالمية فى مجالات الأمن والفضاء والطيران وأنها تقوم بأنشطة في قطاعات البحوث والتصميم والتطوير والتصنيع والإدماج واستدامة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات والخدمات.

ومن جانبها، أعادت الوكالة الهندية إلى الأذهان أن الرئيس التنفيدي لشركة لوكهيد مارتن كان قد اجتمع خلال العام الماضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لواشنطن، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والصناعة، مشيرة إلى أن مسشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال كان قد حضر ذلك الاجتماع.