قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما
نيوكاسل يفوز على فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال صناعة الطائرات

الهند والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال صناعة الطائرات
الهند والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال صناعة الطائرات
أ ش أ

أعلن السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا، اليوم /السبت/ أنه اجتمع مع "جيم تايكليت " الرئيس التنفيذى لشركة " لوكهيد مارتن " الأمريكية العملاقة في مجال صناعات الفضاء والطيران لبحث التعاون الصناعي بين نيودلهي و واشنطن في هذا المجال . 
ونقلت وكالة الأنباء الهندية (إيه إن أي نيوز) عن السفير الهندي قوله في معرض تدوينة نشرها على منصة (إكس)فيما يتعلق بهذا الشأن إنه تم خلال هذا الاجتماع إجراء مباحثات مثمرة للغاية بشأن التعاون الصناعي الهندي الأمريكي. 
ومن جانبها ، نشرت شركة لوكهيد مارتن بيانا على موقعها الرسمي ذكرت فيه أنها تتعاون مع الهند منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها كانت قد فتحت فرعا لها في نيودلهي عام 2008 وأنها تدعم مبادرات الحكومة الهندية الداعية إلى تشجيع المستثمرين على الصناعة في الهند.
ولفت البيان إلى أن بعض الشراكات البارزة بين الهند وشركة لوكهيد تتضمن تشغيل طائرات من طراز سي -130 جي سوبر هيركوليز، منوها إلى أن السلاح الجوي الهندي يقوم بتشغيل أسطولا يضم 12 طائرة من هذا الطراز، وأن هذا الأسطول يمثل أول تعاقد عسكري كبير بين الولايات المتحدة والهند خلال أكثر من 40 عاما .
وأشارت شركة لوكهيد مارتن في بيانها إلى أنها تحظى بشهرة عالمية فى مجالات الأمن والفضاء والطيران وأنها تقوم بأنشطة في قطاعات البحوث والتصميم والتطوير والتصنيع والإدماج واستدامة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات والخدمات.
ومن جانبها، أعادت الوكالة الهندية إلى الأذهان أن الرئيس التنفيدي لشركة لوكهيد مارتن كان قد اجتمع خلال العام الماضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لواشنطن، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والصناعة، مشيرة إلى أن مسشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال كان قد حضر ذلك الاجتماع.

السفير الهندي لدى الولايات المتحدة الهند الولايات المتحدة صناعة الطائرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

مهرجان الإسماعيلية

القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يوثق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الهام شاهين

بفستان أسود راقي..إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد