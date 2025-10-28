بعد مجـ.ـزرة الفاشر .. بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

وجه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عاصم عوض نداءا عاجلا لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ضرورة توثيق جرائم مليشيا آل دقلو الارهابية في الفاشر، وتوصيل صوت الضحايا، وعدم التزام الصمت فيما يرتكب من فظائع في حق الأبرياء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عاصم عوض في بيان له : شعبنا الأصيل ،النصر قريب بإذن الله،ولن تهنأ مليشيا آل دقلو الارهابية بما إغتصبته،فكل شبر من أرض الوطن له رجال يدافعون عنه حتى آخر رمق ..

وأضاف : شعبنا الصامد تُجدد قواتِكم المسلحة بأنها ستظل ثابتة لا تلين، صامدة لا تنكسر، متمسكة بعقيدتها الوطنية الراسخة.

وختم : القوات المسلحة لن تساوم أبداً في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته.

وكانت ‌‏القوة المشتركة بالسودان أعلنت أن ميليشيا الدعم السريع قتلت أكتر من 2000 مدني بالفاشر خلال 48 ساعة.