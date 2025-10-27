مراسل العربية: الجيش السوداني سيستخدم الطيران في دارفور

قال عمار أبو شيبة، مراسل قناة العربية من السودان، إن دخول قوات الدعم السريع لوسط مدينة الفاشر، وانقطعت الاتصالات من عدة مواقع داخل هذه المدينة التي يسكنها حوالي مليون مواطن.

وأضاف أو شيبة، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن قوات الدعم السريع سيطرت على أجزاء كبيرة من "الفاشر" بينما تحصن الجيش في بعض الاماكن ولاحقتهم قوات الدعم السريع.

وتابع: شاهدنا الفيديوهات التي بثها قوات الدعم السريع لتصفية الأفراد والمدنيين والأسرى، ووصفت هذه الانتهاكات بالبشعة.

وأكد أن الجيش السوداني عازم على استمرار المعركة مع قوات الدعم السريع، وهذا سيزيد التصعيدات الأيام الماضية، والجيش سيستخدم سلاح الطيران في المنطقة الغربية بولاية دارفور.