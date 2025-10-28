أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ان موسكو غير قادرة بعد على تقييم احتمالات استئناف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحات روسيا بشأن مشاريع الوثائق ومقترحات مجموعات العمل.

وأضاف بيسكوف: العسكريون الروس على خط التماس يستمعون باستمرار إلى لغات أجنبية على أجهزة الاتصال الخاصة بهم.

وتابع بيسكوف: دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ قرارات متهورة من شأنها أن تجلب العديد من المشاكل إلى الاتحاد.

وتابع بيسكوف: سيتعين على أوروبا دعم نظام كييف لفترة طويلة.. وموسكو تستمع إلى تصريحات من واشنطن مفادها أن على جميع الدول التوقف عن شراء النفط الروسي.

وأكمل بيسكوف: ناقش بوتين مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية خطط تعزيز التعاون بين البلدين خلال اجتماعهما في الكرملين.. وليس لدينا ما نعلنه بشأن زيارة كيم جونغ أون المحتملة إلى روسيا.

واستطرد بيسكوف: التوقف الذي حدث في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ناجم عن إحجام كييف عن مواصلة العملية.

وحذر بيسكوف قائلا : إجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي تنتمي إلى تيار العسكرة السائد.

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البولندي توسك بشأن المنشآت الروسية قال بيسكوف : على الأوروبيين أن يفكروا فيما إذا كان من المفيد التحالف مع دول تبرر الإرهاب.

وختم بيسكوف: المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق.