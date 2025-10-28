قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل

أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ان  موسكو غير قادرة بعد على تقييم احتمالات استئناف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحات روسيا بشأن مشاريع الوثائق ومقترحات مجموعات العمل.

وأضاف بيسكوف: العسكريون الروس على خط التماس يستمعون باستمرار إلى لغات أجنبية على أجهزة الاتصال الخاصة بهم.

وتابع بيسكوف: دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ قرارات متهورة من شأنها أن تجلب العديد من المشاكل إلى الاتحاد.

وتابع بيسكوف: سيتعين على أوروبا دعم نظام كييف لفترة طويلة.. وموسكو تستمع إلى تصريحات من واشنطن مفادها أن على جميع الدول التوقف عن شراء النفط الروسي.

وأكمل بيسكوف: ناقش بوتين مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية خطط تعزيز التعاون بين البلدين خلال اجتماعهما في الكرملين.. وليس لدينا ما نعلنه بشأن زيارة كيم جونغ أون المحتملة إلى روسيا.

واستطرد  بيسكوف: التوقف الذي حدث في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ناجم عن إحجام كييف عن مواصلة العملية.

وحذر بيسكوف قائلا : إجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي تنتمي إلى تيار العسكرة السائد.

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البولندي توسك بشأن المنشآت الروسية قال بيسكوف : على الأوروبيين أن يفكروا فيما إذا كان من المفيد التحالف مع دول تبرر الإرهاب.

وختم بيسكوف: المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق.

الكرملين روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوربي بولندا

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

الافتتاح

لوحات بتاريخ مصر وشاشات عرض.. كيف استعدت المحافظات لافتتاح المتحف المصرى الكبير؟

معبد رمسيس الثانى

معبدا أبوسمبل ..شيدهما رمسيس الثاني لنفسه ولمحبوبته نفرتارى..وتعامد الشمس على وجه الملك أسطورة تتجدد سنويا

هجوم بالمسيرات على روسيا

حرب المسيرات تشعل المواجهة بين موسكو وكييف.. تصعيد غير محسوب يفتح باب الرسائل النووية والضغط الأوروبي على روسيا

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

