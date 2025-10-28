إعصار مدمر يضرب الدومينيكان ويشرد الآلاف.. وجاميكا الضحية المقدمة لـ ميليسا

ضرب إعصار "ميليسا" الشديد جمهورية الدومينيكان وهو ما تسبب في دمار كبير بالبلاد وغرق مواقع جراء الفيضانات المصاحبة لميليسا، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

وادي الاعصار الى انهيار أكثر من 750 منزلًا، كما تسبّب في تشريد ما يقرب من 4 آلاف شخص، وما لا يقل عن 1.27 مليون مواطن فقدوا إمكانية الحصول على مياه الشرب بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة إمدادات المياه في البلاد.

https://x.com/WlnnNews/status/1982948334903197815

وحول ذلك، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار اشتدّ ليصل إلى الفئة الخامسة على مقياس "سافير سيمبسون" وهي أقوى فئة من الأعاصير، ويتحرك حاليًا غربًا ومعه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 72.2 مترًا في الثانية.

وبجسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يتّجه الإعصار نحو جامايكا، وسط قلق حكومي من فيضانات مدمّرة للبلاد خلال الساعات المقبلة.

📣🌪HURRICANE MELISSA LEFT THEM WITH NOTHING 💧🌪️

Over 1 million people in the Dominican Republic now have NO drinking water after Melissa ripped through. Entire neighborhoods flooded, cars underwater, families still searching for the missing. pic.twitter.com/8R6j9Gryma — WLNN - Last News Network (@WlnnNews) October 27, 2025

ووفق محللين فقد يكون إعصار "ميليسا" أقوى إعصار يمر على جاميكا في محطته التالية.

https://x.com/WlnnNews/status/1982948334903197815