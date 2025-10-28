إذاعة جيش الاحتلال: إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إذاعة جيش الاحتلال" أن أحد الخيارات التي ستطرحها المؤسسة الأمنية على نتنياهو شن غارات جوية على قطاع غزة وتدمير أهداف لحماس.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة.

وفي سياق آخر..أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي أن الحكومة تنوي إجراء انتخابات قريبا في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين في تصريحات : نجري إصلاحات كبيرة استعدادا للمرحلة المقبلة ونحن بحاجة لتوحيد المؤسسات وإعادة الإعمار في غزة .