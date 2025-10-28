قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
أخبار العالم

أمازون تعلن أكبر عملية تسريح للموظفين في عام 2025

القسم الخارجي

في خطوة وصفت بأنها الأضخم في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2025، أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن تسريح  14 ألف موظف من العاملين لديها، في إطار خطة لإعادة هيكلة إدارتها وتقليص النفقات التشغيلية، وفق ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقالت بيث جاليتي، نائبة رئيس الشركة لشئون الموارد البشرية والتكنولوجيا، في مذكرة داخلية تم تعميمها على الموظفين، إن القرار جاء بهدف ضمان أن تمتلك الشركة "الهيكل التنظيمي المناسب لتعزيز الكفاءة وتحقيق أفضل أداء ممكن لخدمة العملاء"، مضيفة أن عملية الخفض تستهدف تقليل البيروقراطية وإزالة الطبقات الإدارية الزائدة وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أولوية.

وأوضحت المجلة أن عملية التسريح الجديدة تمثل إضافة إلى أكثر من 27 ألف وظيفة ألغتها أمازون منذ عام 2022، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة في القطاع الإداري إلى أكثر من 40 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات فقط، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو تقليص العمالة مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطتها اليومية.

وأشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت عاملاً رئيسيًا في قرار أمازون، إذ ترى الشركة أن هذه التقنيات "تمكنها من العمل بكفاءة أعلى بعدد أقل من الموظفين"، وهو ما أثار مخاوف من أن يشهد السوق الأمريكي موجة تسريحات جديدة تقودها الثورة التكنولوجية.

ونقلت نيوزويك عن مصادر داخلية أن قرار التسريح جاء لتصحيح "الزيادة المفرطة في التوظيف" التي شهدتها الشركة بعد جائحة كورونا، عندما تضاعف الطلب على التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى توظيف عشرات الآلاف من الموظفين لتلبية الطلب المتزايد.

وتسعى أمازون، حسب المذكرة، إلى الاستمرار في التوظيف في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، فيما ستواصل في الوقت نفسه “إزالة الطبقات الإدارية وتحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية”.

أمازون تسريح التكنولوجيا

