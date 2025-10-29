قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات
ترامب: سنعيد صناعة السيارات إلى عصرها الذهبي بالولايات المتحدة
ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
توك شو

ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة

البهى عمرو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية الدامية .

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولته الآسيوية، "لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد".

وأكد ترامب إن حركة "حماس" الفلسطينية ستواجه "نهاية حتمية" في حال لم تلتزم بخطة السلام المقترحة لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تملك "الحق الكامل في الانتقام" مما تعرضت له منذ اندلاع الحرب.

وتابع، "حماس مجرد جزء صغير ضمن اتفاق كبير للشرق الأوسط"، مشددًا على أن الوقت حان لإنهاء العنف والتوجه نحو تسوية شاملة تنهي سنواتٍ من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا مع عدة أطراف إقليمية ودولية من أجل فرض حلٍّ سياسيٍّ ملزمٍ يحقق الأمن لإسرائيل، ويضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا، تخلله قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على مناطقَ متفرقةٍ من القطاع، ما أسفر عن سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى، بينهم نساءٌ وأطفال.

ويُشار إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

