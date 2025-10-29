قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
خالد مرتجي:أناشد المسئولين بعودة الجمهور للمدرجات بكامل العدد
توك شو

50 مليون جنيه للمرحلة الأولى.. الخطة الشاملة لتطوير سوق العتبة

تطوير سوق العتبة
تطوير سوق العتبة
البهى عمرو

أكد وائل فايز، الكاتب الصحفي ومسؤول ملف وزارة التنمية المحلية، أن مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بالمناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الحياة في قلب العاصمة.

وقال فايز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، والإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أكدت أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت نحو 50 مليون جنيه بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف  أن سوق العتبة يعد من أبرز الأسواق العشوائية التي لم يكن يتم الالتفات إليها منذ سنوات طويلة، إلى أن قررت الدولة اقتحام هذا الملف بقوة لتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق حضارية وآمنة بعد تكرار حوادث الحرائق والكوارث بها.

وشدد  على أن الدولة أعلنت منذ اليوم الأول أنه لن يتضرر أي بائع جائل من أعمال التطوير، بل سيتم تنظيم أعمالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم داخل السوق بشكل رسمي دون إزاحتهم من مواقعهم.

