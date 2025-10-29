50 مليون جنيه للمرحلة الأولى.. الخطة الشاملة لتطوير سوق العتبة

أكد وائل فايز، الكاتب الصحفي ومسؤول ملف وزارة التنمية المحلية، أن مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بالمناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الحياة في قلب العاصمة.

وقال فايز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، والإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أكدت أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت نحو 50 مليون جنيه بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن سوق العتبة يعد من أبرز الأسواق العشوائية التي لم يكن يتم الالتفات إليها منذ سنوات طويلة، إلى أن قررت الدولة اقتحام هذا الملف بقوة لتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق حضارية وآمنة بعد تكرار حوادث الحرائق والكوارث بها.

وشدد على أن الدولة أعلنت منذ اليوم الأول أنه لن يتضرر أي بائع جائل من أعمال التطوير، بل سيتم تنظيم أعمالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم داخل السوق بشكل رسمي دون إزاحتهم من مواقعهم.