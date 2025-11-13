قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عبلة الالفي: خطة تطوير الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المناطق النائية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر: نظام مستدام ومرن ذو عائد استثماري قابل للقياس» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

 أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس القوي لأي مجتمع، مشيرًا إلى امتلاك مصر أكثر من 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة، وأن كفاءة النماذج الصحية تعتمد على جودة التنظيم والإدارة، مستشهدًا بتجربة كوبا الناجحة.

وشدد الوزير على أهمية ترسيخ دور الوحدة الصحية كخط دفاع أول عن صحة المجتمع، وضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأفضلية الاستفادة من خدمات الرعاية الأولية بدلًا من التوجه المباشر إلى المستشفيات، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهًا الشكر للدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والشركاء الدوليين من منظمة الصحة العالمية واليونيسف على دعمهم لتطوير الرعاية الأولية.

الإصدار الثاني من الدليل المصري التعليمي لمنظومة التشغيل

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي خطة تطوير الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المناطق النائية، رفع كفاءة الكوادر الطبية، تحسين تغذية الأمهات والأطفال، خفض الولادات القيصرية، وإنشاء مراكز صديقة للطفل ومراكز تميز، وقدمت الإصدار الثاني من الدليل المصري التعليمي لمنظومة التشغيل في مراكز الرعاية الأولية إلى الوزير، بهدف توحيد آليات العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على دور الرعاية الأولية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر تطوير مراكز التميز، تطبيق المسارات السريرية الموحدة، إنشاء مراكز تدريب متعددة التخصصات، واعتماد المرافق وفق معايير الجاهزية قبل دمجها في التأمين الصحي الشامل، مع مناقشة الإصلاح المؤسسي لمهنة طب الأسرة، تطوير الإدارة بالتحول الرقمي لتقليل الانتظار، ودور الوحدات في الاستجابة للطوارئ وحماية حقوق الأطفال والمراهقين.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن وحدات الرعاية الأولية أساس نظام صحي مستدام، مع اعتماد 651 منشأة وفق معايير “جهار” المعتمدة دوليًا، مشددًا على جعل الجودة ثقافة عمل لتسريع التغطية الشاملة.

 وكرم الوزير الفائزين في مسابقة «بناء الثقة في مراكز الرعاية الأولية»، وهم: إدارة البدرشين – مركز منشأة دهشور (الدكتورة فاطمة سيد علي)، وحدة المقطم – الأسمرات 2 (الدكتورة فاطمة محمود البرعي)، ووحدة البحرية – الإسكندرية (الدكتورة نفيسة عصران).

الإسكندرية الرعاية الأولية التغطية الشاملة المؤتمر العالمي للسكان مجلس الوزراء مصر

