تواصل الشركة المصرية للاتصالات تكثيف جهودها لدعم التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال إتاحة وسائل سهلة وآمنة لدفع فواتير الهاتف الأرضي المشغل لخدمة الإنترنت، ومن أبرزها الدفع عبر تطبيق إنستا باي.

ويأتي هذا التحرك في إطار التوجه العام للدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل فروع ومراكز الخدمة.

دفع الفاتورة من خلال تطبيق WE

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025

وتعد خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025 من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة، نظرا لارتباطها المباشر باستمرار تشغيل خدمة الإنترنت. و

قد وفرت الشركة مجموعة من القنوات الإلكترونية المرنة للاستعلام والسداد، بهدف ضمان انتظام الخدمة وتخفيف الأعباء عن العملاء عبر تنويع وسائل الدفع.

وفي إطار دعم أنظمة الدفع الإلكتروني، وفرت المصرية للاتصالات إمكانية سداد الفواتير عبر تطبيق InstaPay المعتمد من البنك المركزي المصري، والذي أصبح واحدا من أكثر تطبيقات التحويل والدفع انتشارا في مصر مؤخرا بفضل سهولة استخدامه وسرعته في تنفيذ العمليات.

دفع فاتورة النت من خلال تطبيق WE

يمكن للعميل سداد فاتورته بسهولة من خلال تطبيق WE عبر الخطوات التالية:

1. تحميل التطبيق على الهاتف.

2. اختيار خدمة دفع الفواتير .

3. تحديد الشركة المصرية للاتصالات WE.

4. إدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.

5. استعراض قيمة الفاتورة ثم تأكيد الدفع باستخدام الرقم السري.

وبمجرد إتمام العملية، يستقبل العميل إشعارا فوريا يؤكد نجاح السداد.

كيفية دفع فواتير الأرضي لتشغيل النت عبر إنستا باي

يمتاز تطبيق InstaPay بعدد من المزايا التي جعلته الخيار المفضل للكثير من المستخدمين، أهمها:

السرعة في إجراء المعاملات دون الحاجة لزيارة الفروع.

سهولة الاستخدام لجميع الفئات.

مستوى أمان عال يضمن سرية البيانات البنكية.

كما يساهم التطبيق في تقليل الازدحام داخل مكاتب التحصيل، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي عبر موقعها الرسمي، مما يمكن المستخدمين من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها مباشرة عبر الإنترنت.

وتتم عملية الاستعلام عبر:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة.

2. اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة .

3. إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

بعدها تظهر الفاتورة فورا، ويمكن سدادها عبر:

خدمات فوري

البريد المصري

فروع WE المنتشرة في جميع المحافظات

أو عبر تطبيق My WE

كما يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق My WE الذي يتيح أيضا متابعة استهلاك الإنترنت والخدمات الإضافية، أو بالاتصال على 111 للتواصل المباشر مع خدمة العملاء.