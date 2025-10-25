قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
ارتفاع طفيف للذهب محليًا.. وجني الأرباح يكبح الأسعار عالميًا
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء يورانيوم بطريقة غير مشروعة
بعد الإعلان عن بدء تطبيقه.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025
مصير أسعار اللحوم والدواجن والألبان الفترة المقبلة
تحقيقات وملفات

حوادث المحافظات اليوم| تأجيل محاكمة رمضان صبحى وبنت مبارك وإصابة 13 شخصا في كفر الشيخ

اللاعب رمضان صبحي
اللاعب رمضان صبحي
قسم المحافظات

شهدت المحافظات عدد من الحوادث التى شغلت الرأي العام، حيث تم تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي، وتأجيل حاكمة المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»..

تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وأمانة سر عامر علي، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة يوم 22 نوفمبر 2025، لضبط وإحضار المتهم الرابع، وحضور اللاعب رمضان صبحي بشخصه.
وشهدت أولي جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، تقديم عدة طلبات من دفاع المتهمين منها إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانات نراها المحكمة علي غرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي، بالإضافة إلى طلبت حضور شهود الإثبات لمناقشتهم.


وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.


وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.


واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.


تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.


وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

تأجيل محاكمة بنت مبارك 

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ، تأجيل محاكمة المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»، في قضية السب والقذف والتشهير بكل من أحمد وهبة وعمر المحبة، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء القرار خلال جلسة عُقدت برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي وخالد عبد السلام أصلان ومحمد عصام فؤاد، وبسكرتارية مصطفى يسري.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تمتلك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، استخدمته في توجيه عبارات سب وقذف بحق رجل الأعمال أحمد وهبة، بألفاظ لو صحت لوجبت المساءلة القانونية، كما نشرت عبر حسابها مقاطع تحوي ألفاظًا خادشة للحياء.

وأوضحت أوراق القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية أن المتهمة انتهكت الحياة الشخصية للمجني عليه، وتسببت في إزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية.

وتببن من التحقيقات، قيام المتهمة " م.ي." صاحبة حساب ابنة مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي" تيك توك " قذفت المجنى عليه " ا.و" رجل أعمال، بأمور وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه عند أهل وطنه وعشيرته وبين مخالطيه، وقامت بنشر عبارات وألفاظ خادشة للشرف وسب وقذف عبر حسابها على مواقع التواصل.

المتهمة فى القضية التى تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكترونى ما من شأنه المساس به وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية فى الإسكندرية ، أيدت حبس المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهم سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة.

اصابة 13 في حادث مروع بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصًا بكفر الشيخ، اليوم، إثر وقوع  حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق « كفر الشيخ ـ الكراكات» بنطاق قرية كفر دخميس.

كانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، على طريق طريق «كفر الشيخ - الكراكات» بنطاق قرية كفر دخميس.

هرعت  10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين إصابة 13 شخصًا جميعهم من مركز الحامول بإصابات متفرقة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام المستشفى العام.

في سياق متصل، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليماته بتقديم جميع الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.

كفر الشيخ رمضان صبحي بنت مبارك

