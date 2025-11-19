قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشروعات القومية درع الحاضر وسلاح المستقبل.. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 19/11/2025 ندوة إعلامية بعنوان المشروعات القومية درع الحاضر وسلاح المستقبل حاضر فيها ا. د نجوى واعر عميد كلية التربية و د عبير محمد متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالوادى الجديد 
تناول اللقاء الآثار الاجتماعية للمشروعات القومية ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصرى بصفة عامة 
واكدت واعر في حديثها أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها في السنوات الأخيرة جعلت مصر واجهة حضارية تضاهي ما يحدث من تنمية حضارية على مستوى دول أخرى في المنطقة وخارجها وأبرزها العاصمة الادارية والعلمين والمدن الجديدة ومشروعات الطرق والقضاء على العشوائيات وما نتج عنه من تحسين جودة الحياة في هذه المناطق والقضاء على كثير من المشكلات مثل الإدمان وغيرها وأكدت أن المواطن الذى يمتلك حياة كريمة هو مواطن يصعب استقطابه وأن تحسين جودة الحياة الاقتصادية يصب في إنتاجية المواطن وأن البطالة وقود اليأس والإحباط وأن المشروعات القومية تعزز الشعور بالانتماء وتقضى على الاغتراب الجغرافي والنفسى داخل الوطن واضافت بأن مشروعات الصوامع والدلتا الجديدة وتوشكى تشعر المواطن بالأمن الغذائي الذي يأتي على قائمة متطلباته 
ومن جانبها تناولت د عبير متولى الآثار الاجتماعية لمشروع حياة كريمة والذى قضى فكرة تهميش أهل الريف وبالتالي على الهجرة من الريف الى المدن والمدن الجديدة التى أدت إلى تحريك الخريطة السكانية بعد ثباتها لسنوات حول الوادى والدلتا وتناولت كذلك المبادرات الصحية التى قضت على فيروس C واولت اهتماما بالغا بصحة المرأة وطلاب المدارس.

 
وعن الآثار الإيجابية لتلك المشروعات ذكرت أنها وفرت فرص عمل وأدت إلى تحسين جودة الحياة بشكل كبير إضافة إلى ترسيخ التفكير الاستراتيجي المخطط والقضاء على فجوات التنمية بين المحافظات وبين الريف والحضر.


وذكرت أن طريق التنمية لم يكن سهلاً بل كانت هناك العديد من التحديات والعقبات احتاجت إلى التعاون بين القيادة والشعب للقضاء عليها وتحمل الشعب فاتورة التنمية إلى أن تشعر الأجيال القادمة بثمارها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد