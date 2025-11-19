المشروعات القومية درع الحاضر وسلاح المستقبل.. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 19/11/2025 ندوة إعلامية بعنوان المشروعات القومية درع الحاضر وسلاح المستقبل حاضر فيها ا. د نجوى واعر عميد كلية التربية و د عبير محمد متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالوادى الجديد

تناول اللقاء الآثار الاجتماعية للمشروعات القومية ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصرى بصفة عامة

واكدت واعر في حديثها أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها في السنوات الأخيرة جعلت مصر واجهة حضارية تضاهي ما يحدث من تنمية حضارية على مستوى دول أخرى في المنطقة وخارجها وأبرزها العاصمة الادارية والعلمين والمدن الجديدة ومشروعات الطرق والقضاء على العشوائيات وما نتج عنه من تحسين جودة الحياة في هذه المناطق والقضاء على كثير من المشكلات مثل الإدمان وغيرها وأكدت أن المواطن الذى يمتلك حياة كريمة هو مواطن يصعب استقطابه وأن تحسين جودة الحياة الاقتصادية يصب في إنتاجية المواطن وأن البطالة وقود اليأس والإحباط وأن المشروعات القومية تعزز الشعور بالانتماء وتقضى على الاغتراب الجغرافي والنفسى داخل الوطن واضافت بأن مشروعات الصوامع والدلتا الجديدة وتوشكى تشعر المواطن بالأمن الغذائي الذي يأتي على قائمة متطلباته

ومن جانبها تناولت د عبير متولى الآثار الاجتماعية لمشروع حياة كريمة والذى قضى فكرة تهميش أهل الريف وبالتالي على الهجرة من الريف الى المدن والمدن الجديدة التى أدت إلى تحريك الخريطة السكانية بعد ثباتها لسنوات حول الوادى والدلتا وتناولت كذلك المبادرات الصحية التى قضت على فيروس C واولت اهتماما بالغا بصحة المرأة وطلاب المدارس.



وعن الآثار الإيجابية لتلك المشروعات ذكرت أنها وفرت فرص عمل وأدت إلى تحسين جودة الحياة بشكل كبير إضافة إلى ترسيخ التفكير الاستراتيجي المخطط والقضاء على فجوات التنمية بين المحافظات وبين الريف والحضر.



وذكرت أن طريق التنمية لم يكن سهلاً بل كانت هناك العديد من التحديات والعقبات احتاجت إلى التعاون بين القيادة والشعب للقضاء عليها وتحمل الشعب فاتورة التنمية إلى أن تشعر الأجيال القادمة بثمارها.