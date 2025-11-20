25 نوفمبر .. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير

قررت جهات التحقيق فى الإسماعيلية احالة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بـ صاروخ كهربائي إلى أشلاء إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر الجاري أولى جلسات محاكمته.

قررت جهات التحقيق فى محافظة الإسماعيلية فى وقت سابق تجديد حبس صاحب محل موبايلات فى قضية مقتل تلميذ الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك للمرة الثانية.

كما قررت جهات التحقيق فى محافظة الإسماعيلية تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله فى الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وعلي مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولي في حضور ممثلي النيابة.

واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه علي اثره الي منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدي عليه بشاكوش حديدي علي رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.

تقطيع الجثمان الى 6 اجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته.