مطار المزة العسكري بدمشق تحت سيطرة قوات أمريكية

نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر سوري القول بأن قوات أمريكية ستتمركز في مطار المزة العسكري بدمشق.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت قناة سوريا تي في، أن وفداً عسكرياً روسياً أجرى جولة في منطقة القنيطرة في سوريا، برفقة ضباط ومسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية في البلاد.

و من جانب آخر، قالت الصين إنها مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا وستنظر في المشاركة في إعادة إعمارها الاقتصادي.

جاء ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره السوري في بكين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشيباني ووانج ناقشا "العلاقات الثنائية وبحثا سبل تعزيز التعاون بين سوريا والصين".

وكانت الصين حليفا قويا للرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به في هجوم للمعارضة أواخر العام الماضي.