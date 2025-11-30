قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثلاثية الشتوية.. مكونات طبيعية تحارب الأمراض وتقوي المناعة

البرد
البرد
حياة عبد العزيز

 الحد من تلوث الهواء والوقاية من الأمراض ليس تحت سيطرتنا تمامًا، إلا أنه يمكننا اتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة للتخفيف من آثاره على صحتنا، مع أهمية ارتداء الكمامات والحد من التعرض للملوثات، نحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات جوهرية في نظامنا الغذائي لتجهيز أجسامنا داخليًا لمقاومة السمية.

وفقا لموقع only my health يحتاج جهازنا المناعي إلى التعزيز للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة، ومن أسهل الطرق لتحقيق ذلك إضافة بعض الأطعمة الخارقة إلى نظامنا الغذائي، فهذه الأطعمة لا تحمي جهازنا المناعي من الآثار الضارة لتلوث الهواء فحسب، بل تُهيئه أيضًا لمواجهة تقلبات الشتاء.

الثلاثية الشتوية: فوائد الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود

الأيورفيدا كنزٌ من الأعشاب والتوابل التي لا تُحصى، والتي تتمتع بخصائص مميزة تُحسّن صحتنا وعافيتنا.

 سواءً كنت ترغب في حماية نفسك منتلوث الهواء السام أو حتى لتعزيز مناعتك ضد متاعب الشتاء، فإن تحتوي على ثلاثي قوي يُحقق فوائد جمة لصحتك، هذا الثلاثي هو الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود. 

وقد استُخدم هذا الثلاثي لقرون في الطب التقليدي لتقوية المناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز الصحة العامة عند دمج هذه المكونات الثلاثة، تُشكل علاجًا طبيعيًا فعالًا يُساعدك على تجاوز أشهر الشتاء براحة وحيوية أكبر.

1. تقوية الجهاز المناعي

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو منظم للمناعة يساعد في تقويةالجهاز المناعيمن ناحية أخرى، يتمتع الزنجبيل بخصائص مدرة للعرق تساعد على إبقاء الجسم دافئًا ومنع ظهور أعراض البرد والسعال عند ظهورها.

2. تعزيز التوافر البيولوجي

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يُسمى البيبيرين، الذي يُسهّل امتصاص الكركمين (الموجود في الكركم) بسرعة وسهولة. لذا، فإن تناول الكركم والفلفل الأسود معًا يزيد من التوافر الحيوي للجسم، ويمنحك أقصى استفادة ستحصل على فوائد كليهما المضادة للأكسدة والالتهابات.

3. فوائد مضادة للالتهابات

الالتهاب من المشاكل الشائعة خلال تغير الفصول، وخاصةً مع بداية الشتاء ولمكافحته، يُنصح بتناول الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود معًا.

يُمكن أن يُساعد تناول هذا الخليط بانتظام على تقليل الالتهاب المزمن وتوفر راحة كبيرة من آلام الموسمية وآلام المفاصل

البرد نزلات البرد تقوية المناعة فوائد الزنجبيل فوائد الفلفل الاسود

