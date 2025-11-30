تحذير.. آلام العضلات قد تكون علامة على حالة خطيرة

أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأنه قد يتوجب عليك طلب المساعدة فورًا، عندما تشعر بـ آلامٍ عضلية، وأعرب الخبراء عن قلقهم من وصف أي شخصٍ لمشكلته بأنها "ألمٌ حارق أو وجعٌ عميق".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن "تحريك جزء من الجسم قد يزيد الألم سوءًا" في حال حدوث ذلك، أو ظهور أعراض أخرى مثيرة للقلق، فقد أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن هذا قد يكون ناتجًا عن ما يُسمى بمتلازمة الحيز .

أوضحت في تقرير لصحيفة اكسبريس البريطانية"متلازمة الحيز هي زيادة في الضغط داخل العضلة، مما يحد من تدفق الدم ويسبب الألم، إذا حدثت فجأة، فقد تكون خطيرة وتتطلب العلاج في أسرع وقت ممكن ."

أعراض متلازمة الحيز

يمكن أن يُصاب أي عضلة بهذا المرض، ولكنه غالبًا ما يُصيب عضلات أسفل الساقين والساعدين.

تشمل الأعراض ما يلي

ألم في العضلات - قد يبدو هذا الألم وكأنه ألم حارق أو وجع عميق (تحريك جزء من الجسم يمكن أن يجعل الألم أسوأ)

تورم أو انتفاخ العضلات

خدر أو ضعف أو وخز

ضيق أو صعوبة في تحريك الجزء المصاب من الجسم