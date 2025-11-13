قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منها الصداع والأرق وتشنجات العضلات .. 9 علامات تكشف نقص المغنيسيوم في الجسم

نقص الماغنسيوم
نقص الماغنسيوم
أمينة الدسوقي

يعد المغنيسيوم أحد أهم المعادن الحيوية التي يحتاجها الجسم، إذ يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، ويسهم في دعم حركة العضلات، وتنظيم الإشارات العصبية، والتحكم في مستوى السكر بالدم، وتقوية العظام.

غير أن نقص هذا العنصر الناتج غالبا عن التوتر، أو سوء التغذية، أو تناول بعض الأدوية يؤدي إلى ظهور أعراض خفية في البداية، لكنها تحمل دلالات مهمة لا يجب تجاهلها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة Times of India.

تشنجات وارتعاشات عضلية

من أولى العلامات التي تشير إلى نقص المغنيسيوم هي تشنجات العضلات، خصوصا في الساقين أو الجفون يحدث ذلك لأن المغنيسيوم يلعب دوراً محورياً في تنظيم انقباض العضلات، وعند انخفاضه تعجز العضلات عن الاسترخاء بصورة طبيعية.

إرهاق دائم دون سبب واضح

يشير الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الراحة إلى ضعف إنتاج الطاقة داخل الخلايا، إذ يعد المغنيسيوم أساسيا في تحويل الغذاء إلى طاقة نقصه يجعل الجسم يعمل بأقل كفاءة ويبقى الإنسان في حالة إنهاك مستمر.

الأرق

 الأرق وصعوبة النوم

يؤثر المغنيسيوم على هرمون الميلاتونين وعلى مادة GABA المهدئة للجهاز العصبي انخفاض مستوياته يؤدي إلى صعوبة في النوم أو الأرق الليلي، وقد يسبب أحلاماً مزعجة أو نوماً غير عميق.

 قلق وتوتر مفرط

يسهم المغنيسيوم في تهدئة الجهاز العصبي والحفاظ على توازنه وعند نقصه تصبح استجابة الدماغ للتوتر مفرطة، ما يؤدي إلى قلق، أو انفعال غير مبرر، أو تقلبات مزاجية قد يُساء تفسيرها على أنها إرهاق نفسي.

 اضطراب ضربات القلب

قد يكون خفقان القلب أو تسارعه دليل على انخفاض المغنيسيوم، الذي يشارك في تنظيم الإشارات الكهربائية في القلب وغالباً ما تكون هذه العلامة خفية لكنها خطيرة لدى من يعانون أمراضاً قلبية.

ضعف الأظافر وهشاشة العظام

يساعد المغنيسيوم الجسم على امتصاص الكالسيوم وعند نقصه، تفقد العظام كثافتها بمرور الوقت، وتصبح الأظافر أكثر هشاشة و تقشرا، وهي علامات تتطور ببطء لكنها واضحة على المدى الطويل.

الصداع والصداع النصفي

يرتبط نقص المغنيسيوم بظهور الصداع المتكرر أو النصفي، نتيجة تأثيره على الأوعية الدموية والنواقل العصبية في الدماغ، ما يسبب آلاماً حادة ومتكررة يصعب السيطرة عليها أحيانا.

 وخز وتنميل في الأطراف

لأن المغنيسيوم أساسي في عمل الأعصاب، فإن نقصه قد يؤدي إلى شعور بالوخز أو التنميل في اليدين أو القدمين، وهي علامة على ضعف الإشارات العصبية.

الرغبة الشديدة في تناول السكر

يسبب نقص المغنيسيوم اضطراباً في عمل الأنسولين، ما يؤدي إلى رغبة قوية في تناول السكريات، وتذبذب في مستويات سكر الدم ومع الوقت، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بمقدمات السكري أو مقاومة الأنسولين.

كيف تعوض نقص المغنيسيوم؟

رغم أن أعراض النقص قد تتشابه مع مشكلات أخرى، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يعد الخطوة الأولى لتعويضه وفي حال استمرار الأعراض، يُنصح بإجراء تحليل دم واستشارة الطبيب.

فيما يلي أبرز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي تساعد على استعادة التوازن الطبيعي للجسم.

بذور اليقطين

حفنة صغيرة منها توفر ما يقارب نصف الاحتياج اليومي من المغنيسيوم، إلى جانب احتوائها على مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

السبانخ والخضروات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والسلق السويسري من أغنى المصادر بالمغنيسيوم، ويمكن إضافتها بسهولة إلى العصائر أو السلطات أو الحساء.

اللوز والكاجو

مكسرات غنية بالمغنيسيوم وفيتامين E والبروتين، وهي خيار مثالي لتعزيز صحة القلب والأعصاب خاصة لمن لديهم نمط حياة سريع.

 الأفوكادو

يحتوي على مزيج من المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يقللان من تقلصات العضلات ويحافظان على ترطيب الجسم.

 الشوكولاتة الداكنة

قطعة صغيرة من الشوكولاتة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل تمد الجسم بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين المزاج وتقليل الالتهابات.

المغنيسيوم تشنجات وارتعاشات عضلية نقص المغنيسيوم الأفوكادو اللوز والكاجو مكسرات غنية بالمغنيسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الاحتلال لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة

المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الاحتلال لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة

السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

رئيس الصين

الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد