ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي

تشير تقارير طبية صادرة عن عدد من المراكز المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي إلى زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللاتي يزرن العيادات بسبب متلازمة القولون العصبي خلال العام الجاري.

وتُعد هذه المتلازمة من أكثر الاضطرابات شيوعاً بين النساء، إذ تؤثر في حركة الأمعاء وتسبب تقلصات مزعجة وانتفاخاً واضطراباً في الإخراج.



ويرجع الأطباء هذا الارتفاع إلى التوتر النفسي المستمر وضغوط العمل والمسؤوليات الأسرية، بالإضافة إلى الاعتماد على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تهيج الجهاز الهضمي. كما أن التغيرات الهرمونية الشهرية لدى النساء تسهم في زيادة حساسية القولون.



وأوصى المتخصصون بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف الطبيعية والخضروات والفواكه، مع شرب كميات كافية من الماء يومياً.

كما نصحوا بممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي أو اليوغا لتحسين الحالة المزاجية وتقليل التقلصات.

وأكد الأطباء أن السيطرة على التوتر النفسي تعد الخطوة الأهم في تخفيف أعراض المرض، مشيرين إلى أن العلاجات الدوائية وحدها لا تكفي ما لم يتغير أسلوب الحياة بشكل صحي ومتزن.