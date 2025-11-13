قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
المستوطنون اليهود يحرقون المصاحف في مسجد بالضفة الغربية
إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"
مرأة ومنوعات

ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي

القولون
القولون
ريهام قدري

تشير تقارير طبية صادرة عن عدد من المراكز المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي إلى زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللاتي يزرن العيادات بسبب متلازمة القولون العصبي خلال العام الجاري. 

وتُعد هذه المتلازمة من أكثر الاضطرابات شيوعاً بين النساء، إذ تؤثر في حركة الأمعاء وتسبب تقلصات مزعجة وانتفاخاً واضطراباً في الإخراج.


ويرجع الأطباء هذا الارتفاع إلى التوتر النفسي المستمر وضغوط العمل والمسؤوليات الأسرية، بالإضافة إلى الاعتماد على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تهيج الجهاز الهضمي. كما أن التغيرات الهرمونية الشهرية لدى النساء تسهم في زيادة حساسية القولون.


وأوصى المتخصصون بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف الطبيعية والخضروات والفواكه، مع شرب كميات كافية من الماء يومياً. 

كما نصحوا بممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي أو اليوغا لتحسين الحالة المزاجية وتقليل التقلصات.

 وأكد الأطباء أن السيطرة على التوتر النفسي تعد الخطوة الأهم في تخفيف أعراض المرض، مشيرين إلى أن العلاجات الدوائية وحدها لا تكفي ما لم يتغير أسلوب الحياة بشكل صحي ومتزن.

