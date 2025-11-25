استشاري أمراض باطنية: مافيا صالات الجيم تبيع المكملات الغذائية.. الهرمونات تسبب تضخم عضلة القلب

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، أن هناك دراسة أمريكية عميقة تشير إلى أن الوفيات بين ممارسي كمال الأجسام تزداد بنسبة 35%، وهو معدل مرتفع جدًا بسبب الهرمونات التي يتناولها هؤلاء الرياضيون.

وأشار أيمن رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الشباب يتجهون للمنشطات والمكملات الغذائية لأنهم يريدون تضخيم العضلات وإظهار الجسم بشكل أفضل في وقت قصير، من خلال تمارين تزيد حجم العضلات بشكل كبير، مع العلم أن الشكل المثالي لا يتجاوز شكل رونالدو، إلا أن البعض يريد أن يصبح حجمه أكبر من ذلك، لذا يلجأ إلى المنشطات.

وأضاف أيمن رشوان أن هناك مافيا في صالات الجيم تبيع المكملات الغذائية، وبعضها مخلط بالهرمونات، مما قد يؤدي بالشباب إلى مرحلة الإدمان، وهذه الهرمونات خطيرة وتسبب اضطرابات نفسية؛ إذ يشعر اللاعب بالعظمة نتيجة تضخيم العضلات، ويصل به الأمر إلى حالة من الهياج والعدوانية وردود فعل مبالغ فيها.

وتابع: "على الجانب الصحي، تتضخم عضلة القلب كما تتضخم العضلات، لكن الشرايين وجدارها لا تتكيف بنفس المعدل، ما يقلل وصول الدم إلى عضلة القلب، ويؤدي إلى نقص التروية الدموية للعضلة، وهو ما يزيد من خطر التجلط. وأكد أن المكملات الغذائية للاعبي كمال الأجسام قد تسبب تضخم عضلة القلب والشرايين، وقد تؤدي إلى سكتة قلبية".