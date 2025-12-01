قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سهير عبد القادر: ملتقى أولادنا شهد حضور لبلبة وصفاء أبو السعود ونادية مصطفي و رانيا فريد شوقي وميدو

الكاتبة والإعلامية والدكتورة سهير عبد القادر،
الكاتبة والإعلامية والدكتورة سهير عبد القادر،
محمود محسن

قالت الكاتبة والإعلامية والدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، عن الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وانها تدعم ذوي الهمم وتقف بجوارهم ولديها عدد من الأبناء منذ صغرهم وهم معاهم وتدعمهم واصبحوا أسرة واحدة ، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مؤسسة " أولادنا " لرعايتهم.

كما تحدثت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن فعاليات الملتقى الدولي ‏التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي نظمته مؤسسة أولادنا برئاستها وحمل شعار لونها بالفرحة وبرزت خلالها الرسالة النبيلة الهادفة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال إلقاء الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية فى عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الاستثنائية وتسهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم. 
وتضمن ورش تلوين وفنون تشكيلية ومسرح صغير وندوات وهناك تعلم مع عدد من المؤسسات لنقوم بتوعية الاولاد وضم الملتقي عدد من النجوم.

واشارت الي ان "ملتقى أولادنا" أصبح منصة عالمية لصوت أصحاب الهمم ، ويمزج بين الثقافة والفنون من خلال فعاليات متنوعة تهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم، وتشمل معارض فنية، وندوات حول التمكين والحماية (مثل ندوة "أطفالنا مسؤوليتنا" وندوة عن "تجارب فنية في تمكين ذوي القدرات الخاصة")، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية مثل ندوة عن "يوم المرأة الأفريقية" واجتماعات دولي وبحضور نجوم مثل لبلبة وصفاء ابو السعود والمطربة نادية مصطفي ورانيا فريد شوقي والفنان ميدو

ذوي الهمم مؤسسة أولادنا المجتمع ورش تلوين مسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة في تصريح خاص: رؤية ذكية لتطوير السياحة الثقافية.. وتكامل شامل بين قطاعات الوزارة يدعم جيلاً جديداً من التدريب والإبداع

مدرسه واقعه التحرش بالاسكندريه

رد فعل حاسم من إدارة المدرسة الدولية بالإسكندرية على واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ

البابا لاون

قداسة البابا لاون الرابع عشر يخاطب الشباب اللبناني برسالة رجاء وسط أزمات الوطن

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد