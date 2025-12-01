سهير عبد القادر: ملتقى أولادنا شهد حضور لبلبة وصفاء أبو السعود ونادية مصطفي و رانيا فريد شوقي وميدو

قالت الكاتبة والإعلامية والدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، عن الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وانها تدعم ذوي الهمم وتقف بجوارهم ولديها عدد من الأبناء منذ صغرهم وهم معاهم وتدعمهم واصبحوا أسرة واحدة ، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مؤسسة " أولادنا " لرعايتهم.

كما تحدثت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن فعاليات الملتقى الدولي ‏التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي نظمته مؤسسة أولادنا برئاستها وحمل شعار لونها بالفرحة وبرزت خلالها الرسالة النبيلة الهادفة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال إلقاء الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية فى عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الاستثنائية وتسهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم.

وتضمن ورش تلوين وفنون تشكيلية ومسرح صغير وندوات وهناك تعلم مع عدد من المؤسسات لنقوم بتوعية الاولاد وضم الملتقي عدد من النجوم.

واشارت الي ان "ملتقى أولادنا" أصبح منصة عالمية لصوت أصحاب الهمم ، ويمزج بين الثقافة والفنون من خلال فعاليات متنوعة تهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم، وتشمل معارض فنية، وندوات حول التمكين والحماية (مثل ندوة "أطفالنا مسؤوليتنا" وندوة عن "تجارب فنية في تمكين ذوي القدرات الخاصة")، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية مثل ندوة عن "يوم المرأة الأفريقية" واجتماعات دولي وبحضور نجوم مثل لبلبة وصفاء ابو السعود والمطربة نادية مصطفي ورانيا فريد شوقي والفنان ميدو