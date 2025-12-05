قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
بكري: المرحلة الثانية للانتخابات كانت نزيهة والداخلية طاردت المال السياسي.. العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود ويمكن تسليحها | أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


"المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كثيرين ما زالوا يلجأون لتناول المضادات الحيوية بمجرد إصابتهم بنزلات البرد، وهو سلوك خاطئ وخطير على المدى الطويل.

قيادي بحركة فتح يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل ياسر أبو شباب
كشف القيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، أن مقتل المدعو ياسر أبو شباب جاء في سياق حالة الفوضى التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن الرجل كان مرتبطًا بعلاقات تعاون مع قوات الاحتلال.


الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب
وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والتقدير لجميع  الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب .

بكري: المرحلة الثانية للانتخابات كانت نزيهة.. والداخلية طاردت المال السياسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تنتهي بعد قليل انتخابات الإعادة في عدد من الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للإنتخابات، باعادة الإنتخابات بها.

العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها
علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .


مدير إدارة المركبات: نسبة التصنيع المصري في المركبات العسكرية 100%
علق اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .

بوتين: أوكرانيا لا تستطيع ضمان أمنها على حساب أمن روسيا
 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا لا تستطيع ضمان أمنها على حساب أمن روسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مستشارة الاتحاد الأوروبي: يتم استخدام التجويع كأداة حرب في السودان
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، مضيفة أن ما يحدث حاليًا يندرج تحت نفس النمط من الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

إعلام إسرائيلي: ترامب سيعلن خلال أسبوعين عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن ترامب سيعلن خلال أسبوعين عن البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

