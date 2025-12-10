77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 77 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه في يناير حتى سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، انخفاض في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 2.393 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.386 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 63.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2025، مقارنة 2.55 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024، بتمويلات نحو 59.6 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية .

فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13.551 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 8.110 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

أرصدة القطاع

بلغ إجمالي أرصدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 92 مليار جنيه مقابل 71 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.



تمويلات القطاع خلال 2024

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات المزاولة للنشاط والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية خلال 80.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 57.1 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل زيادة بلغ 41%.

ووصل عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.7 مليون مستفيد خلال 2024 مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في 2023، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.

ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد.